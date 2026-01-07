به گزارش ایلنا، حمید قاسمی میقانی افزود: این رویداد با رویکرد مسئله‌محور و نیازمحور، بستری موثر برای توسعه فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات فناورانه فراهم می‌کند و فرصتی ارزشمند برای فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور به شمار می‌رود.

وی به گروه‌هایی که می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس این فراخوان، دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و صنعتگران می‌توانند با ارائه ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه خود در این رویداد مشارکت کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی به اولویت‌هایی که در سومین گام این فراخوان بسیار حائز اهمیت است اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: محور اصلی سومین گام طرح پویش ملی نوآفرین «صنعت‌ساز» استان مرکزی، فناوری ساخت و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته است.

قاسمی میقانی تصریح کرد: همچنین رویداد سومین گام طرح پویش ملی نوآفرین «صنعت‌ساز» استان مرکزی، در محورهای فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و اتوماسیون صنعتی، مواد و محصولات پیشرفته شیمیایی و دارویی و کشاورزی، فناوری‌های زیستی و محیط‌زیست برگزار خواهد شد.

وی به چگونگی ثبت‌نام در این رویداد اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت astp.ir ضمن مطالعه شرایط و شیوه‌نامه شرکت در رویداد، سومین گام طرح پویش ملی نوآفرین «صنعت‌ساز» استان مرکزی، نسبت به ثبت‌نام و ارسال طرح‌های خود اقدام کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی به پیامدهای این رویداد برای شرکت‌کنندگان منتخب اشاره داشته و تأکید کرد: شرکت‌کنندگان منتخب از برنامه‌های آموزشی، منتورینگ تخصصی، شبکه‌سازی با صنعتگران و حمایت‌های پارک علم و فناوری استان مرکزی در مسیر توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه بهره‌مند خواهند شد.

