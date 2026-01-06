مدیرکل کار استان خبر داد؛
کاهش 10 درصدی مقرریبگیران بیمه بیکاری استان مرکزی در آذر ماه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در این استان در بازه زمانی آذر ماه سال جاری با کاهش 10 درصدی به 2504 نفر رسیده است. این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته 2788 نفر مقرری دریافت کردهاند.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به روند کاهشی آمار مقرریبگیران بیمه بیکاری اشاره داشته و افزود: این کاهش ناشی از بهبود نسبی شاخصهای اشتغال، بازگشت بخشی از مشمولان به چرخه فعالیت اقتصادی و اجرای برنامههای نظارتی و حمایتی ادارهکل است.
وی ادامه داد: صیانت از حقوق بیمهشدگان و تقویت اقدامات اشتغالمحور از اولویتهای اصلی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شمار میرود و سیاستها و برنامههای حمایتی با هدف کاهش پایدار نرخ بیکاری در سطح استان ادامه خواهد داشت.