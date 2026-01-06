به گزارش ایلنا، مختار احمدی به روند کاهشی آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اشاره داشته و افزود: این کاهش ناشی از بهبود نسبی شاخص‌های اشتغال، بازگشت بخشی از مشمولان به چرخه فعالیت اقتصادی و اجرای برنامه‌های نظارتی و حمایتی اداره‌کل است.

وی ادامه داد: صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و تقویت اقدامات اشتغال‌محور از اولویت‌های اصلی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شمار می‌رود و سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی با هدف کاهش پایدار نرخ بیکاری در سطح استان ادامه خواهد داشت.

