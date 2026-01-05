خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

فعال بودن 1981 تخت بستری در استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: ظرفیت تخت‌های بستری بیمارستانی در شهرستان اراک و سایر شهرستان‌های تابعه به 1981 تخت رسیده و شاخص برخورداری این استان از این خدمات نزدیک به استاندارد کشوری است. از این تعداد تخت 1561 تخت در مراکز درمانی شهر اراک قرار دارد.

به گزارش ایلنا، جواد نظری به شاخص‌های استاندارد در حوزه تخت‌های بستری در کشور و استان اشاره داشته و افزود: استاندارد کشوری به ازای هر 1000 نفر جمعیت 2 تخت بستری است و شاخص استان مرکزی در این زمینه 1.96 است که نشان‌دهنده نزدیک بودن وضعیت استان به میانگین ملی است.

وی به آخرین زمان افزایش تخت‌های بستری در سطح استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: آخرین افزایش تخت‌های بستری در این استان مربوط به سال 1402 بوده است. در حال حاضر استان دارای 10 تخت ویژه اطفال، 40 تخت ویژه نوزادان، 58 تخت ویژه CCU و 133 تخت ویژه ICU است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به اهداف افزایش تخت‌های بستری اشاره کرده و اظهار داشت: توسعه تخت‌های بستری در این استان با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و کاهش زمان انتظار بیماران انجام شده و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت در سال‌های آینده نیز در دستور کار قرار دارد.

نظری تصریح کرد: همکاری خیرین سلامت و حمایت‌های ملی می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان داشته باشد. دانشگاه علوم پزشکی مرکزی تلاش می‌کند با استفاده از این ظرفیت‌ها شاخص‌های سلامت استان را به سطح استانداردهای کشوری برساند.

