خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار استان:

تعهد اشتغال در استان مرکزی 72 درصد تحقق یافت

تعهد اشتغال در استان مرکزی 72 درصد تحقق یافت
کد خبر : 1737793
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال جاری، استان متعهد به ایجاد 9328 فرصت شغلی بوده که خوشبختانه تاکنون 6745 فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده است. این امر بیانگر تحقق 72 درصدی تعهدات اشتغال استان است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار در این استان خواهد بود.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی است که با جدیت در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار گام برداشته‌اند. امیدواریم با استمرار این روند، تا پایان سال جاری شاهد تحقق کامل تعهدات و دستیابی به صددرصد اهداف اشتغال‌زایی باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به پیامدهای ایجاد اشتغال در استان اشاره کرده و اظهار داشت: روند اشتغالزایی در این استان نشانه‌ای روشن از پویایی اقتصاد محلی و افزایش اعتماد عمومی است. در این راستا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان در حوزه اشتغال عملکرد مثبتی داشته‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی