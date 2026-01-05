مدیرکل کار استان:
تعهد اشتغال در استان مرکزی 72 درصد تحقق یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال جاری، استان متعهد به ایجاد 9328 فرصت شغلی بوده که خوشبختانه تاکنون 6745 فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده است. این امر بیانگر تحقق 72 درصدی تعهدات اشتغال استان است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک میکند، بلکه زمینهساز افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایههای اجتماعی و ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در این استان خواهد بود.
وی ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی است که با جدیت در مسیر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار گام برداشتهاند. امیدواریم با استمرار این روند، تا پایان سال جاری شاهد تحقق کامل تعهدات و دستیابی به صددرصد اهداف اشتغالزایی باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به پیامدهای ایجاد اشتغال در استان اشاره کرده و اظهار داشت: روند اشتغالزایی در این استان نشانهای روشن از پویایی اقتصاد محلی و افزایش اعتماد عمومی است. در این راستا دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی استان در حوزه اشتغال عملکرد مثبتی داشتهاند.