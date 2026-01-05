تعهد اشتغال در استان مرکزی 72 درصد تحقق یافت

به گزارش ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار در این استان خواهد بود.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی است که با جدیت در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار گام برداشته‌اند. امیدواریم با استمرار این روند، تا پایان سال جاری شاهد تحقق کامل تعهدات و دستیابی به صددرصد اهداف اشتغال‌زایی باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به پیامدهای ایجاد اشتغال در استان اشاره کرده و اظهار داشت: روند اشتغالزایی در این استان نشانه‌ای روشن از پویایی اقتصاد محلی و افزایش اعتماد عمومی است. در این راستا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان در حوزه اشتغال عملکرد مثبتی داشته‌اند.

انتهای پیام/