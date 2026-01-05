مرحله سیزدهم واکسیناسیون طیور بومی علیه نیوکاسل در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش ایلنا، حسن اثناعشری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: با اقداماتی که از سوی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی انجام شده است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از 350 هزار قطعه طیور بومی در 2 نوبت علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح افزایش سطح ایمنی طیور بومی، جایگزینی ویروس واکسن به جای ویروس حاد (فیلد) در جمعیت طیور، کاهش گردش ویروس نیوکاسل در سطح روستاها و مناطق بومی و همچنین کاهش احتمال سرایت بیماری به واحدهای صنعتی پرورش طیور است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان مرکزی بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در این طرح تأکید کرده و اظهار داشت: اجرای موفق طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل، نیازمند همکاری و مشارکت جدی روستاییان و پرورش‌دهندگان طیور بومی است.

اثناعشری تصریح کرد: انتظار می‌رود روستاییان و پرورش‌دهندگان طیور بومی در هر منطقه با عوامل دامپزشکی مستقر در مناطق خود همکاری لازم را داشته باشند و شرایط مورد نیاز برای واکسیناسیون را فراهم کنند تا در ارتقاء سلامت طیور و افزایش امنیت زیستی منطقه مشارکت فعال داشته باشند.

وی به دستاوردهای اجرای این طرح اشاره کرده و بیان داشت: مشارکت فعال روستاییان و پرورش‌دهندگان طیور بومی در این طرح نه تنها موجب ارتقاء سلامت طیور بومی خواهد شد، بلکه امنیت زیستی منطقه را نیز افزایش داده و از بروز خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری جلوگیری می‌کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان مرکزی تأکید کرد: مرحله سیزدهم واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در این استان، گامی مهم در راستای حفظ سلامت دام و طیور، ارتقاء امنیت زیستی و حمایت از تولیدکنندگان محلی و منطقه‌ای به شمار می‌رود.

