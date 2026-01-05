رئیس اداره بیماریهای طیور دامپزشکی استان:
مرحله سیزدهم واکسیناسیون طیور بومی علیه نیوکاسل در استان مرکزی آغاز شد
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان مرکزی گفت: مرحله سیزدهم طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت از 15 دی ماه 1404 در استان آغاز شد. این طرح با مشارکت 12 تیم دامپزشکی در سطح شهرستانها اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، حسن اثناعشری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: با اقداماتی که از سوی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی انجام شده است، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بیش از 350 هزار قطعه طیور بومی در 2 نوبت علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح افزایش سطح ایمنی طیور بومی، جایگزینی ویروس واکسن به جای ویروس حاد (فیلد) در جمعیت طیور، کاهش گردش ویروس نیوکاسل در سطح روستاها و مناطق بومی و همچنین کاهش احتمال سرایت بیماری به واحدهای صنعتی پرورش طیور است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان مرکزی بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در این طرح تأکید کرده و اظهار داشت: اجرای موفق طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل، نیازمند همکاری و مشارکت جدی روستاییان و پرورشدهندگان طیور بومی است.
اثناعشری تصریح کرد: انتظار میرود روستاییان و پرورشدهندگان طیور بومی در هر منطقه با عوامل دامپزشکی مستقر در مناطق خود همکاری لازم را داشته باشند و شرایط مورد نیاز برای واکسیناسیون را فراهم کنند تا در ارتقاء سلامت طیور و افزایش امنیت زیستی منطقه مشارکت فعال داشته باشند.
وی به دستاوردهای اجرای این طرح اشاره کرده و بیان داشت: مشارکت فعال روستاییان و پرورشدهندگان طیور بومی در این طرح نه تنها موجب ارتقاء سلامت طیور بومی خواهد شد، بلکه امنیت زیستی منطقه را نیز افزایش داده و از بروز خسارتهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری جلوگیری میکند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان مرکزی تأکید کرد: مرحله سیزدهم واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در این استان، گامی مهم در راستای حفظ سلامت دام و طیور، ارتقاء امنیت زیستی و حمایت از تولیدکنندگان محلی و منطقهای به شمار میرود.