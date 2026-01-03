روابطعمومی سپاه روحاله:
ادمینهای 2 کانال معاند در استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند
روابطعمومی سپاه روحاله استان مرکزی در اطلاعیهای به شناسایی ادمینهای کانالهای معاند اشاره داشته و در این رابطه اعلام کرد: ادمین 2 کانال معاند و آشوبطلب شناسایی و دستگیر شدند. این اقدام در راستای تأمین امنیت عمومی و مقابله با فعالیتهای سازمانیافته دشمنان انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مردم شریف و انقلابی استان مرکزی میرساند، با تلاش و پیگیریهای مستمر پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه روحاله استان مرکزی، ادمین 2 کانال معاند و آشوبطلب که وظیفه مدیریت اغتشاشات و هدایت افراد را بر عهده داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سپاه روحاله استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم همیشه در صحنه، تأکید میکند که حفظ امنیت و آرامش جامعه، خط قرمز مدافعان انقلاب است و هرگونه فعالیت علیه امنیت ملی به صورت قاطع مورد رصد قرار میگیرد و با اینگونه اقدامات برخورد شدید خواهد شد.
این اطلاعیه بر همکاریهای مردمی در راستای شناسایی افراد آشوبطلب تأکید داشته و در آن افزوده شده است: از عموم مردم شریف درخواست میشود هرگونه موارد مشکوک، گزارش یا اطلاعات مرتبط با فعالیت عناصر ضدانقلاب و اخلالگر را از طریق تماس با ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه به شماره 114 اطلاعرسانی کنند.