به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مردم شریف و انقلابی استان مرکزی می‌رساند، با تلاش و پیگیری‌های مستمر پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه روح‌اله استان مرکزی، ادمین 2 کانال معاند و آشوب‌طلب که وظیفه مدیریت اغتشاشات و هدایت افراد را بر عهده داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سپاه روح‌اله استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم همیشه در صحنه، تأکید می‌کند که حفظ امنیت و آرامش جامعه، خط قرمز مدافعان انقلاب است و هرگونه فعالیت علیه امنیت ملی به صورت قاطع مورد رصد قرار می‌گیرد و با اینگونه اقدامات برخورد شدید خواهد شد.

این اطلاعیه بر همکاری‌های مردمی در راستای شناسایی افراد آشوب‌طلب تأکید داشته و در آن افزوده شده است: از عموم مردم شریف درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک، گزارش یا اطلاعات مرتبط با فعالیت عناصر ضدانقلاب و اخلال‌گر را از طریق تماس با ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه به شماره 114 اطلاع‌رسانی کنند.

