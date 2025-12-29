به گزارش ایلنا، حمید قاسمی میقانی به نقش مهم کارگزاران تخصصی در توسعه شرکت‌های فناور اشاره داشته و افزود: این فراخوان با هدف شناسایی و جذب «کارگزاران تخصصی» تدوین شده تا از طریق ارائه خدمات حرفه‌ای و هدفمند، زمینه رشد، توانمندسازی و توسعه بازار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های متخصص در حوزه‌هایی نظیر منتورینگ کسب‌وکار، مشاوره حقوقی و مالکیت فکری، خدمات مالی و مالیاتی، طراحی صنعتی و بسته‌بندی، انتقال فناوری، جذب سرمایه، توسعه بازار و برندینگ، می‌تواند مسیر رشد و ورود محصولات فناورانه به بازار را هموارتر کند.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی اظهار داشت: در این فراخوان، حوزه‌هایی از جمله تولید محتوا و شناسنامه‌دار کردن محصولات، خدمات بازرگانی شامل واردات و صادرات و مشاوره‌های گمرکی و تعرفه‌ای و همچنین توسعه بازار، برندینگ و پشتیبانی حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، بازاریابی، پیش‌بینی شده است.

قاسمی میقانی تصریح کرد: جذب سرمایه و تأمین مالی واحدهای فناور، شبکه‌های اجتماعی و برندسازی دیجیتال، مشاوره خدمات دیجیتال شامل طراحی وب‌سایت، مشاوره طراحی خط تولید و صنعتی‌سازی، پشتیبانی خدمات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار، از دیگر حوزه‌هایی است که در این فراخوان پیش‌بینی شده است.

وی به حوزه‌هایی که در فراخوان فوق پیش‌بینی‌هایی برای آنها انجام شده است اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: مشاوره اقتصادی و تدوین طرح‌های کسب‌وکار (BP) و مطالعات امکان‌سنجی (FS)، بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو (SEO)، حوزه‌های دیگری است که در این فراخوان مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به دیگر اهدافی که این فراخوان پیگیری می‌کند اشاره داشته و تأکید کرد: ایجاد دسترسی نظام‌مند شرکت‌های فناور به خدمات تخصصی فنی، حقوقی، مالی و بازاریابی، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خلق ارزش افزوده پایدار در استان مرکزی خواهد داشت.

قاسمی میقانی به مرجع دسترسی که علاقه‌مندان برای شرکت در این فراخوان می‌توانند با آن ارتباط برقرار کرده و از اطلاعات بیشتری بهره‌مند شوند اشاره کرده و ابراز داشت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 32802601-086 داخلی 133 تماس برقرار کنند.

