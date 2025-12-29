تولید و پخش 141 هزار تن آسفالت در شهر اراک
شهردار اراک با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در سال جاری اجرای نهضت آسفالت است، گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری 141 هزار تن آسفالت در این شهر تولید و پخش شده است. این میزان آسفالت در راستای ارتقاء زیرساختهای شهری و بهبود وضعیت تردد و ایمنی معابر در شهر صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: در فرایند پخش آسفالت نگاه عدالتمحور به تمامی مناطق شهری اعم از خیابانهای اصلی، محلهها و معابر فرعی وجود داشته است. این موضوع نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مردم و بهبود شرایط ترافیکی و همچنین روانسازی حرکت وسایل نقلیه در معابر عمومی داشته است.
وی به چگونگی فرایند آسفالتریزی در خیابانها و معابر شهری اشاره کرده و ادامه داد: پخش آسفالت در نقاط مختلف شهر از جمله خیابانهای اصلی، محلهها و معابر فرعی که نیازمند تعمیر و بازسازی بودند، انجام شد. در این راستا مناطق پرتردد و معابر اصلی که نقش حیاتی در جابجایی روزانه شهروندان دارند، در اولویت قرار گرفتند.
شهردار اراک اظهار داشت: بیشترین تلاشها انجام شد تا عملیاتهای آسفالتریزی در خیابانها و معابر شهری در بازه زمانی شب تا صبح انجام شود تا خللی در ترددهای مردم ایجاد نشود. باید عنوان کرد که آسفالتهای پخش شده در سطح شهر اراک از بهترین کیفیت برخوردارند و در برابر شرایط جوی مختلف نیز مقاوم هستند.
محمودی به فرایند عملیاتی اجرای آسفالتریزی اشاره داشته و تصریح کرد: فرآیند اجرای آسفالتریزی شامل تخریب و برداشت لایههای قدیمی، تسطیح سطح، و سپس اجرای لایههای جدید آسفالت بوده است. همچنین با ترمیم معابر و از بین بردن مشکلات موجود، سرعت حرکت ترافیک بهبود یافته و بار ترافیکی کاهش یافته است.
وی به مهمترین اهداف و دستاوردهایی که انجام عملیاتهای آسفالتریزی در شهر اراک پیگیری میکند اشاره کرده و بیان داشت: مهمترین اهداف و دستاوردهای این اقدامات، بهبود کیفیت آسفالت معابر بود که این اقدامات به طور قابل ملاحظهای افزایش سطح ایمنی رانندگان، معابر شهری و پیادهروها را در پی داشته است.
شهردار اراک با اشاره به اینکه در شهر 5 منطقه شهرداری فعال است، تأکید کرد: با توجه به پیش رو بودن ماههای پایانی سال، حجم فعالیت شهرداری نیز افزایش چشمگیری یافته و تمامی تلاشهای انجام شده برای خدمترسانی در این ایام و استقبالی خوب از ماه رمضان و شب عید و سال نو به کار گرفته شده است.