مدیرکل راهداری استان خبر داد:

برف‌روبی بیش از 10 هزار کیلومتر باندراه در استان مرکزی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به فرایند برف‌روبی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: بیش از 10 هزار کیلومتر باندراه از جاده‌های این استان در 24 ساعت گذشته برف‌روبی شد.

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: با توجه به بارش سنگین برف در بازه زمانی 2 روز گذشته تاکنون اکثر دستگاه‌های برف‌روب و توزیع شن و نمک به طور مداوم در حال فعالیت هستند تا ایمنی جاده‌ها را در شرایط جوی نامساعد برقرار کنند.

وی ادامه داد: بر اساس هشدارهای پیشین بارش برف از سوی هواشناسی، 420 نیروی راهداری در قالب 60 اکیپ در آماده‌باش کامل قرار گرفتند. در این راستا با تلاش بی‌وقفه راهداران تمامی جاده‌های اصلی و شریانی استان باز و تردد روان در آن برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: همچنین برای تردد روان و ایمن رانندگان و کاربران جاده‌ای، در بازه زمانی 2 روز گذشته 2500 تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان استفاده شده است.

محسن‌زاده به فعالیت اکیپ‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: اکیپ‌های راهداری این استان همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در جاده‌ها، به سرعت وارد عمل شوند.

وی به وضعیت شرایط جوی و بارش برف و باران در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: جاده‌های کوهستانی و مناطق مرتفع این استان بیشترین تأثیر را از بارش برف و یخ‌زدگی داشته‌اند و عبور و مرور در این مناطق نیازمند احتیاط بیشتری از سوی رانندگان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تداوم این سامانه بارشی اشاره داشته و تأکید کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر نیز، همراه داشتن زنجیرچرخ را فراموش نکنند، چرا که استفاده از آن با توجه به شرایط جوی محتمل است.

