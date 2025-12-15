معاون شهرداری اراک خبر داد:
لایروبی 27 هزار متر از رودخانهها و جداول گامی سطح شهر اراک
معاون خدمات شهری شهرداری اراک گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 27 هزار متر از رودخانهها و جداول گامی سطح شهر لایروبی شده است. همچنین لایروبی 6000 متر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا تمامی شبکههای آب شهری اراک به صورت کامل پاکسازی شوند و آماده فصول بارشی باشند.
به گزارش ایلنا، حسین عبدالهیفر افزود: لایروبی رودخانهها و جداول گامی سطح شهر در راستای ایمنی و آمادگی شهر در فصول بارشی انجام میشود. این فرایند هر ساله انجام میشود و در سال جاری نیز رودخانه میرزای شیرازی طی 2 مرحله لایروبی و پاکسازی شد تا مسیر عبور آب به صورت کامل باز و ایمن باشد.
وی ادامه داد: آبراهههای منتهی به شهر نیز مورد بازدید قرار گرفته و هرگونه انسداد در مسیرها رفع شده است تا جریان آب بدون مشکل ادامه داشته باشد. از شهروندان اراکی خواست تا از ریختن زباله و نخاله در مسیر رودخانهها و کانالها خودداری کرده و نقش مؤثر خود را در حفظ ایمنی و سلامت شهری به خوبی ایفا کنند.