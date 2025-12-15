به گزارش ایلنا، حسین عبدالهی‌فر افزود: لایروبی رودخانه‌ها و جداول گامی سطح شهر در راستای ایمنی و آمادگی شهر در فصول بارشی انجام می‌شود. این فرایند هر ساله انجام می‌شود و در سال جاری نیز رودخانه میرزای شیرازی طی 2 مرحله لایروبی و پاک‌سازی شد تا مسیر عبور آب به صورت کامل باز و ایمن باشد.

وی ادامه داد: آبراهه‌های منتهی به شهر نیز مورد بازدید قرار گرفته و هرگونه انسداد در مسیرها رفع شده است تا جریان آب بدون مشکل ادامه داشته باشد. از شهروندان اراکی خواست تا از ریختن زباله و نخاله در مسیر رودخانه‌ها و کانال‌ها خودداری کرده و نقش مؤثر خود را در حفظ ایمنی و سلامت شهری به خوبی ایفا کنند.

انتهای پیام/