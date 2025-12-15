دریافت مجوز ساخت 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور توسط آذرآب
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مدیریت فناوران شرکت صنایع آذرآب اراک به دریافت مجوز ساخت 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور توسط این شرکت اشاره کرده و در این خصوص گفت: این شرکت که یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع آذرآب اراک است، در راستای سیاستهای کلان آذرآب موفق به دریافت مجوز ایجاد 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح کشور شده است.
به گزارش ایلنا، هاشم نظامآبادی افزود: همچنین در فهرست تأیید شده شرکتهای پیمانکاری ساتبا قرار دارد تا علاوه بر 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی که خود متولی ساخت است، به عنوان پیمانکار در جهت ساخت سایر نیروگاههای خورشیدی در کشور فعالیت کند. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تاکنون زمین مورد نیاز برای ۲۵ مگاوات در شهرستان ساوه و 50 مگاوات در شهرستان خمین تامین شده و برنامهریزی برای دریافت زمینهای بیشتر نیز در حال انجام است.
وی به اقداماتی که ضروری است پیش از اجرای عملیات احداث پروژهها انجام شود اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پیش از هرگونه اقدام اجرایی در راستای احداث نیروگاههای خورشیدی، محل مصرف و زیرساختهای اتصال به شبکه به طور دقیق بررسی میشود تا سرمایهگذاری بهینه انجام گیرد. همچنین رعایت کامل قوانین و مقررات ساتبا و توجه به منافع شرکت از اصولی است که برای دستیابی به توجیه اقتصادی پروژهها مدنظر است.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مدیریت فناوران شرکت صنایع آذرآب اراک اظهار داشت: مدت زمان لازم از ایجاد ساختگاه تا بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی معمولاً 6 تا 8 ماه است که به محض فراهم شدن شرایط، روند اجرای پروژه توسط آذرآب با سرعت پیش خواهد رفت. با توجه به پیشرفت مستمر فناوری پنلهای خورشیدی، تلاش بر این است که شرکت از بهروزترین فناوریها استفاده کند و همواره در مسیر توسعه و بهبود تجهیزات گام بردارد.
نظامآبادی تصریح کرد: تأمین منابع مالی برای ساخت این نیروگاههای خورشیدی به صورت مشارکتی میان شرکت صنایع آذرآب اراک و بخش خصوصی تقسیمبندی میشود. همچنین در برنامههای آینده شرکت نیز پیشبینی شده که با اخذ مجوزهای لازم، حدود 400 کیلووات پنل خورشیدی روی سقف کارگاههای آذرآب نصب شود تا این مجموعه علاوه بر تولیدات صنعتی در حوزههای مختلف به خصوص نیروگاههای خورشیدی، به کارخانه تولید برق نیز تبدیل شود.
وی بیان داشت: این شرکت علاوه بر مجوز 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی، موفق به دریافت 200 مگاوات نیروگاه بادی نیز شده که قابلیت توسعه بیشتر را دارد. نیروگاههای خورشیدی و بادی سازگار با محیطزیست هستند. شرکت صنایع آذرآب اراک نیز موفق به دریافت مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیطزیست کشور شده است. در این راستا تجهیزات پروژهها با در نظر گرفتن طول عمر هر چه بیشتر پنلها انتخاب شدهاند.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مدیریت فناوران شرکت صنایع آذرآب اراک تأکید کرد: تا زمانی که کشور اراده داشته باشد، این شرکت نیز همانند گذشته در راستای سیاستهای برنامه پیشرفت پای کار ایستاده و تلاش خواهد کرد. بر اساس سابقه فعالیتی که این شرکت از سالهای گذشته داشته است، رسالت اصلی آذرآب تولید و ساخت نیروگاه است. این مجموعه بزرگ صنعتی در گذشته نیز پروژههای نیروگاهی متعددی را اجرا کرده است.
نظامآبادی به تلاشهای این مجموعه بزرگ صنعتی در راستای تحقق اهداف توسعهای کشور و جامعه اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: شرکت صنایع آذرآب اراک همواره در راستای سیاستهای برنامه توسعهای کشور حرکت کرده و خواستار تحقق این سیاستها و اهداف است. آذرآب اکنون نیز با توجه به تمرکز کشور بر توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی برای جبران ناترازیهای برق، همراه و پیشقدم در این مسیر است.
وی به روند فعالیتی شرکت صنایع آذرآب اراک از زمان تأسیس تاکنون اشاره داشته و اضافه کرد: این شرکت از زمان بدو تأسیس تاکنون جزو پیشروان ساخت نیروگاههای برق و تجهیزات پالایشگاهی در خاورمیانه، تأمینکننده تجهیزات پروژههای پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و گاز و همچنین سازنده بخشهای مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاههای برق برای بخشهای دولتی و خصوصی است و سالها در این مسیر گام برداشته است.