مدیرکل استاندارد استان مرکزی خبر داد:
نظارت بر بازار شب یلدا با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: بازرسیهای ویژه از ترازوها و وسایل سنجش در مراکز عرضه اقلام پرمصرف شب یلدا با هدف پیشگیری از کمفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در این استان تشدید میشود.
به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی افزود: همزمان با اجرای طرح سراسری نظارت بر صحت وسایل توزین بازار شب یلدا، طرح نظارت یلدا در نظر گرفته شده است و هماهنگی ویژهای برای اجرای دقیق این طرح تعریف شده است.
وی ادامه داد: بازرسیهای میدانی از اصناف و مراکز عرضهکننده اقلام شب یلدا از جمله آجیل، میوه و شیرینی تشدید میشود. در این راستا کنترل و اطمینان از صحت عملکرد تمامی ترازوها و وسایل سنجش در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: هدف نهایی از اجرای این طرح ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان و صیانت حداکثری از حقوق مصرفکنندگان است. بنابراین بازرسیها با حساسیت ویژه در استان انجام میشود.
نصرالهی تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه وسایل توزین فروشگاهها، مراتب را از طریق سامانههای ارتباط مردمی ادارهکل استاندارد استان مرکزی، به این نهاد گزارش دهند.