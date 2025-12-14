به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی افزود: همزمان با اجرای طرح سراسری نظارت بر صحت وسایل توزین بازار شب یلدا، طرح نظارت یلدا در نظر گرفته شده است و هماهنگی ویژه‌ای برای اجرای دقیق این طرح تعریف شده است.

وی ادامه داد: بازرسی‌های میدانی از اصناف و مراکز عرضه‌کننده اقلام شب یلدا از جمله آجیل، میوه و شیرینی تشدید می‌شود. در این راستا کنترل و اطمینان از صحت عملکرد تمامی ترازوها و وسایل سنجش در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: هدف نهایی از اجرای این طرح ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان و صیانت حداکثری از حقوق مصرف‌کنندگان است. بنابراین بازرسی‌ها با حساسیت ویژه در استان انجام می‌شود.

نصرالهی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه وسایل توزین فروشگاه‌ها، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی اداره‌کل استاندارد استان مرکزی، به این نهاد گزارش دهند.

