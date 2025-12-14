به گزارش ایلنا، علی صفری افزود: تنوع وظایف و مأموریت‌های جهاد کشاورزی از آموزش‌های نوین تا تولید و تأمین امنیت غذایی، جهاد کشاورزی را به نهادی متفاوت و اثرگذار تبدیل کرده است. امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور، هیچ‌گاه قابل تعطیلی نیست و تلاش‌های این نهاد در این بخش جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: شکاف میان منابع و مصارف کشور سال به سال بیشتر می‌شود و دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله اوراق و اسناد مالی است. در این شرایط، مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌ها داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر ضرورت تأمین نقدینگی برای پوشش‌دهی برخی هزینه‌های این حوزه تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: برخی هزینه‌ها همچنان نیازمند تخصیص نقدینگی هستند، اما تلاش می‌شود منابع مالی به گونه‌ای مدیریت شود که بخش کشاورزی منتفع اصلی باشد.

صفری به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: با وجود فشارهای تورمی و محدودیت‌های مالی، تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی سبب شده تولیدات مازاد بر نیاز استان محقق شود و این استان همچنان در زمره استان‌های سرآمد کشور در بخش کشاورزی باقی بماند.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های انتقال آب و احیای قنوات تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: تجارب موفق بخش خصوصی می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز تعمیم داده شود و از این مسیر، بسترهای قانونی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی فراهم شود.

