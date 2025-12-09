به گزارش ایلنا، بنیامین رحمتی افزود: انجام جراحی مشترک غده هیپوفیز یک عمل جراحی پیشرفته است که در این روش، تومور هیپوفیز به روش آندوسکوپیک و بدون شکافت جمجمه و از راه بینی، با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب و جراحی گوش‌ و حلق‌ و بینی با موفقیت انجام شد.

وی ادامه داد: غده سرطانی در جمجمه بیمار موجب شده بود تا در اندام‌هایی مانند صدا تأثیراتی نامطلوب داشته باشد و حافظه بیمار را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. ویژگی خاص این جراحی این بود که با استفاده از دید آندوسکوپی، به حفره بینی، وارد و بدون اینکه به عصب‌ها و شاهرگ آسیب وارد شود، تومور از جمجمه برداشته شد.

این متخصص و جراح سر و گردن و گوش و حلق و بینی اظهار داشت: جراحی 3 ساعت به درازا کشیده شد و بیمار اکنون در وضعیت مناسب و رضایت بخشی قرار دارد. این جراحی با مشارکت آیدین شاکری جراح مغز و اعصاب و بنیامین رحمتی متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن، انجام شد.

انتهای پیام/