مدیر بنیاد نشر معارف علوی کشور عنوان کرد:
روایت هنری و تروج فرهنگ فاطمی با سوگواره «پولاد پارسی» / «سرزمین سلمان، شیعهخانه ایران»
اجرای سوگواره از ۳۰ آبان ماه تا ۳ آذر ماه در شهر اراک
تهیهکننده سوگواره نمایشی «پولاد پارسی» و مدیر بنیاد نشر معارف علوی کشور گفت: «پولاد پارسی» روایتی هنری در راستای ترویج فرهنگ فاطمی است که از 30 آبان ماه جاری تا 3 آذر ماه در شهر اراک اجرایی میشود. با توجه به سابقه 15 ساله برگزاری برنامههای فرهنگی فاطمی در اراک، هدف اصلی از برگزاری این سوگواره نمایشی در راستای ترویج فرهنگ فاطمی و استفاده از ابزار هنر برای ارتقاء شور و شعور مخاطب در حوزه آیینی و فاطمی است.
به گزارش ایلنا، نیما حسینیخو در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی پیرامون نمایشنامه «پولاد پارسی»، افزود: انتخاب نمایش در سال جاری با عنوان «پولاد پارسی» و با شعار «سرزمین سلمان، شیعهخانه ایران» تولید شده است. متن اصلی این سوگواره و نمایش مذهبی پس از بررسی 35 نمایشنامه آیینی انتخاب شد، اما رخدادهای جنگ 12 روزه اخیر سبب بازنگری و انتخاب محتوایی تازه برای این اثر هنری شده است.
وی ادامه داد: تیم نمایش «پولاد پارسی» در سال جاری متشکل از 250 نفر عوامل است. 44 جلسه تمرین بازیگری و 15 جلسه تمرین گروه نوا برای اجرای این نمایش در تهران برگزار شده است که نشاندهنده پشتوانه جدی و تلاش جمعی عوامل است. اجرای 2 نوبت نمایش روزانه از 30 آبان تا 3 آذرماه در مصلی بیتالمقدس اراک از ساعت 17:45 و 20:30 در محل مصلی بیتالمقدس اراک اجرا میشود و پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
تهیهکننده سوگواره نمایشی «پولاد پارسی» و مدیر بنیاد نشر معارف علوی کشور به طراحی بخش مستقل کودکان در فرایند اجرای این نمایش آیینی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: غرفههای ویژه برای رده سنی 5 تا 9 سال به صورت موازی با اجرای نمایش برقرار است. این برنامهها به تفکیک دختران و پسران در 4 غرفه اختصاصی برگزار میشود و شامل نمایش، فعالیتهای آموزشی و عزاداری متناسب با سن کودکان است.
حسینیخو تصریح کرد: اعتقاد عوامل این سوگواره بر این است که فعالیتهای فرهنگی از سنین کودکی اثرگذارتر است. نگاه این مجموعه اینگونه نیست که کودک در فضایی جداگانه نگهداری شود، بلکه هدف، کاشتن بذر درست اعتقادی و فاطمی است. در فرایند برگزاری این سوگواره ساماندهی حضور مخاطبان ضروری است و مردم میتوانند برای رزرو بلیت به صورت رایگان از طریق سایت Bnma.ir اقدام کنند تا ضمن اطلاع از تعداد شرکتکنندگان، نظم بیشتری در برگزاری ایجاد شود.
وی به رویکرد هنری این اثر نمایشی آیینی اشاره کرده و بیان داشت: در کنار تبیین ظلمهایی که بر خاندان عصمت و طهارت رفته، تلاش شده روح امید و تعلقخاطر به خانه و وطن را نیز در متن نمایش جاری کنیم. اینکه با وجود همه سختیها، خانه همچنان خانه است و خاک میهن عزیز است. در این اثر، مفهوم وطندوستی که در روایات نیز نشانه ایمان معرفی شده، با پیام اهلبیت بهگونهای هنرمندانه پیوند خورده است.
تهیهکننده سوگواره نمایشی «پولاد پارسی» و مدیر بنیاد نشر معارف علوی کشور تأکید کرد: تلاش عوامل بر این بوده که این مفاهیم، طبیعی و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نه اینکه پیامی بیربط یا تبلیغی خارج از فضای اثر مطرح شود. ملودیها، نواها و اشعار این نمایش کاملاً بر اساس موضوع اثر ساخته شده است و شعرها سفارش جدید هستند. از متونی استفاده شده که دقیقاً با فضای روایی نمایش تناسب دارد تا بخش آوایی اثر نیز در خدمت هویت نمایش باشد.
حسینیخو ابراز داشت: گروه نمایش اسما که زیرمجموعه بنیاد علوی فعالیت میکند، هر سال بر اساس یک فرایند حرفهای شامل نقد عملکرد سال گذشته، انتخاب محتوا، نگارش متن و کارگردانی، تولید آثار آیینی را بر عهده دارد. فعالیت در این مجموعه کاملاً مردمی و بدون وابستگی سازمانی است. این مجموعه تقریباً هیچ وابستگی سازمانی و ارگانی ندارد و بیش از 90 درصد عوامل، بدون دریافت هزینه و از سر نذر فرهنگی در این سوگواره فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: همراهی مردمی با گروه نمایشی اسما موجب شده فعالیت این گروه با کیفیت حرفهای اما با روحیه خالصانه اجرا شود. رسالت گروه این است که موضوع شهادت حضرت صدیقه طاهره از سطح نخبگان به میان عموم مردم آورده شود و در دل فضای رسانهای و بمباران فرهنگی امروز، پیام اهلبیت را با زبانی هنری عرضه شود. افتخار داریم که این فعالیت را خدمتی به محضر حضرت زهرا بدانیم و تلاش ما این است که اثری پرمحتوا، عمیق و اثرگذار ارائه شود.