به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: این طرح در چند نقطه از شهر عملیاتی شده و با استفاده از تجهیزات جدید، امکان رساندن آب به ریشه گیاهان به شکل هدفمند فراهم شده است که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف، موجب بهبود کیفیت نگهداری فضای سبز خواهد شد.

وی ادامه داد: سیستم‌های نوین و آبیاری قطره‌ای یکی از روش‌های استاندارد در مدیریت منابع آب شهری است که در بسیاری از شهرهای کشور اجرا شده است. شهرداری اراک نیز با اجرای این طرح تلاش دارد عقب‌ماندگی‌های گذشته را در حوزه منابع آبی جبران کند.

شهردار اراک اظهار داشت: استفاده از سیستم‌های نوین و آبیاری قطره‌ای در کنار سایر اقدامات از جمله انتقال زمان آبیاری به شب و کاشت گیاهان کم‌آب‌بر، مجموعه‌ای از برنامه‌های مدیریت شهری برای مقابله با کم‌آبی و حفظ فضای سبز شهر را تشکیل می‌دهد.

محمودی تصریح کرد: اجرای طرح‌های آبیاری فضای سبز علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری، به ارتقاء کیفیت محیط شهری و افزایش رضایت شهروندان منجر خواهد شد. شهرداری اراک در نظر دارد سطح اجرای آبیاری قطره‌ای را در سال‌های آینده افزایش دهد.

وی به اجرای فرایند انتقال زمان آبیاری فضای سبز به شب اشار کرده و بیان داشت: انتقال زمان آبیاری فضای سبز به ساعات شب برای حدود 200 هکتار فضای سبز در تابستانی که گذشت نیز اجرا شد تا مصرف آب کاهش یابد و آرامش شهروندان حفظ شود.

شهردار اراک تأکید کرد: اراک دارای یک 1500 هکتار فضای سبز است و کارشناسان برآورد کرده‌اند برای آبیاری این سطح حداقل 900 لیتر آب در ثانیه نیاز است. مدیریت شهری تلاش دارد با اجرای طرح‌های نوین، این نیاز را با کمترین فشار بر منابع آبی تأمین کند.

محمودی ابراز داشت: قراردادهای مربوط به طرح استفاده از پساب از سال 1392 منعقد شده بود، اما تکمیل شبکه تا سال گذشته به تأخیر افتاد. اکنون خط دوم به طول 16 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 2250 میلیارد ریال در دست اقدام است که ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: شهرداری اراک در یک سال و نیم گذشته تمام توان خود را برای اجرای تکالیف 6 گانه در حوزه مدیریت منابع آب به کار گرفته است. طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی نیز در دست مطالعه است تا تمامی ظرفیت‌های آبی از جمله روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی برای آبیاری فضای سبز شهر مورد استفاده قرار گیرد.

