مدیرعامل پالایشگاه شازند در نشست با خبرنگاران:
بزرگترین فرایند اورهال کشور و خاورمیانه در پالایشگاه شازند به پایان رسید / واحدهای آیزوماکس و RFCC نقش اصلی در تأمین بنزین کشور دارند
واحد RFCC پالایشگاه شازند پیچیدهترین واحد پالایشگاهی در کشور و خاورمیانه
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به انجام موفقیتآمیز یکی از بزرگترین پروژه اورهال در کشور و حتی خاورمیانه اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی 3 ماه گذشته، نزدیک به 14 واحد عملیاتی پالایشگاه، تحت فرایند اورهال و تعمیرات اساسی قرار گرفتند. برنامه اورهال برخی از این واحدهای عملیاتی بر اساس زمانبندی مشخص و از پیش تعیین شده، تماماً با توان داخلی با همت همکاران پالایشگاه، مسئولان استانی و ملی و شرکت پالایش و پخش، با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا چراغی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: 5500 نفر نیروی انسانی از داخل و خارج کشور شامل کره جنوبی، هندوستان و اندونزی، در فرایند اورهال و تعمیرات اساسی این تعداد از واحدهای عملیاتی پالایشگاه شازند حضور داشتند. پیشبینی شده حدود 40 میلیون یورو اعتبار از محل نقدینگی و اعتبارات داخلی پالایشگاه با محوریت صرفهجویی ارزی در این پروژه هزینه شده است. اما رقم نهایی اعتبار هزینه شده باید به صورت کامل برآورد شود.
وی به افزایش تولید و عرضه روزانه بنزین در کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: روزانه حدود 110 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود. شرکت ملی پالایش و پخش برنامهریزی خاصی برای افزایش عرضه روزانه بنزین به 122 میلیون لیتر با محاسبه ذخایر و پس از اورهال و تعمیرات اساسی انجام شده در پالایشگاه شازند دارد. در این راستا برنامههای خوبی برای افزایش تولید سوخت و فرآوردههای نفتی بیشتر در این پالایشگاه پس از فرایند اورهال فوق تدوین شده است.
ناترازی بنزین در کشور همواره با نوسان همراه است
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اظهار داشت: ناترازیهای متعددی در کشور وجود دارد که ناترازی بنزین نیز یکی از این موارد محسوب میشود. اما باید توجه داشت که ناترازی بنزین در کشور موضوعی است که همواره با نوسان همراه است، اما در فرایند اورهال و تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند، کشور آنچنان دچار ناترازی در این حوزه نشد. شرکت ملی پالایش و پخش فرایند ذخایر را به گونهای انجام داده بود که ناترازی چندانی در این خصوص نداشته باشیم.
چراغی تصریح کرد: اگر فرایند اورهال و تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند با این سرعت و شدت و در موعد مقرر انجام نمیشد و تا 2 یا 3 ماه دیگر به درازا میکشید، ممکن بود کشور با ناترازی شدیدی در حوزه بنزین مواجه شود. به علت گستردگی بالای فرایند اورهال و تعمیرات اساسی انجام شده و پیچیدگیهای بالایی که این فرایند داشت، با ریسکپذیری بالایی در این خصوص مواجه بودیم. بنابراین مجبور به بهرهگیری از نیروهای خارجی بودیم تا ریسک فرایند کاهش یابد.
وی به عملکرد اقتصادی پالایشگاه اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: بهرغم تمامی فشارها برای بازگشت سریعتر به مدار و اجرای فرایند پروژه اورهال و تعمیزات اساسی در پالایشگاه شازند، خوشبختانه این مجموعه عظیم صنعتی توانست در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سودآوری نسبتاً خوبی را چه به لحاظ سود عملیاتی و چه به لحاظ سود خالص ثبت کند. به جرأت میتوان گفت با اجرای این فرایند اورهال، توانستیم دانش این حوزه را در کشور بومیسازی کنیم.
واحدهای آیزوماکس و RFCC نقش اصلی در تأمین بنزین کشور دارند
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند تأکید کرد: واحدهای استراتژیک آیزوماکس و RFCC نقش اصلی در تأمین بخش قابل توجهی از بنزین کشور را دارند. تعمیرات اساسی این 2 واحد اساسی، حدود 3 ماه و نیم به درازا انجامید و اکنون به پایان رسیده و با حداکثر تولید در حال فعالیت هستند. واحد آیزوماکس طبق برنامهریزی اولیه باید در سال 1400 مورد اورهال قرار میگرفت. اما به دلیل مشکلات در تأمین مواد و قطعات توسط سازندگان داخلی، این موضوع میسر نشد.
چراغی به وقوع حادثه در واحد آیزوماکس اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: واحد آیزوماکس در پایان سال گذشته، به دلیل تعمیرات نشدن به موقع، دچار حادثه حریق و آتشسوزی شد که خوشبختانه بدون تلفات جانی بود. بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات برای تأمین کالاها و به ویژه کاتالیست این واحد آغاز شد. با پایان اورهال واحد آیزوماکس، این واحد در پایان این هفته، آماده تولید بنزین، گازوئیل و نفت سفید خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگرچه کارشکنیهایی از داخل و خارج برای عدم تأمین به موقع کاتالیست واحد آیزوماکس ایجاد شد، اما این کاتالیست با وجود تمامی مشکلات، در بازه زمانی 3 ماه تأمین و وارد کشور شد. با این حال و پس از رسیدن کاتالیست این واحد به کشور، پروسه ترخیص آن از گمرک ایران به دلایل کارشکنیهای متعدد از داخل و خارج کشور، بیش از 5 ماه به درازا کشید. اما با اقدامات انجام شده هماکنون کاتالیست واحد آیزوماکس انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند با اشاره به اینکه واحد RFCC پالایشگاه شازند پیچیدهترین واحد پالایشگاهی در کشور و حتی خاورمیانه است و گفت: این واحد از زمان بهرهبرداری، نزدیک به 12 سال پیش، تاکنون اورهال و تعمیرات اساسی نشده بود. در حالی که طبق استانداردها میبایست در سالهای 1399 یا 1400 این فرایند انجام میشد. دلیل این میزان بازه زمانی در تأخیر اورهال واحد RFCC شرایط خاص کشور بوده است.
چراغی افزود: کارکرد واحد RFCC با ظرفیت کم به دلیل انجام نشدن فرایند اورهال توجیه اقتصادی چندانی نداشت و در سالیان اخیر نیز مشکلات متعددی در راهاندازیهای مکرر این واحد وجود داشت. برنامهریزی برای اورهال این واحد حتی پیش از جنگ تحمیلی 12 روزه انجام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگ متوقف شد. بلافاصله پس از پایان جنگ با اخذ مجوزهای لازم، فرایند اورهال و تعمیرات اساسی این واحد استراتژیک آغاز شد و اکنون با موفقیت به پایان رسیده است.
وی به پیچیدگیهای فنی واحد RFCC اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از آنجا که این واحد، تنها واحد از نوع خود در کشور است، هیچ تجربه قبلی برای اورهال و تعمیرات اساسی این واحد وجود نداشت. بنابراین، برای نخستین بار از حضور نیروهای متخصص خارجی در کنار پیمانکاران داخلی برای انجام این پروژه اورهال واحد RFCC استفاده شد. در این راستا همکاران شاغل در پالایشگاه شازند نیز، اقدامات بسیار بزرگ و پیچیدهای را به سرانجام رساندند.
حجم کاری بسیار پیچیده در اورهال واحد RFCC پالایشگاه شازند
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به حجم کاری بسیار بالا و پیچیده در اورهال واحد RFCC پالایشگاه شازند اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: با گشایش واحد RFCC مشخص شد حجم خرابیها و تعمیرات این واحد چندین برابر برآورد اولیه و برنامهریزیهای انجام شده است. اما با این حال به جای توقف و بلاتکلیفی، تیم فنی و پیمانکاران به صورت فوری و راهحلمحور وارد عمل شده و با تلاش شبانهروزی موفق به اتمام پروژه شدند.
چراغی تصریح کرد: بهرغم سختیهای پروژه و با وجود حجم کاری 3 تا 4 برابری پیشبینی اولیه، تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای اورهال واحد RFCC توسط بخش بازرگانی پالایشگاه شازند، به خوبی انجام شد. همچنین کاتالیست این واحد نیز در این هفته شارژ خواهد شد و تا پایان هفته، شاهد تولید ۸ میلیون لیتر بنزین در این واحد عظیم و استراتژیک پالایشگاهی خواهیم بود. این میزان، سهم بزرگی از تولید بنزین کشور را شامل میشود.
وی بیان داشت: از بزرگترین دستاوردهای اورهال واحد RFCC پالایشگاه شازند که برای نخستین بار در کشور انجام شد، بومیسازی دانش این فرایند در کشور بود. با مستندسازی کامل این فرایند به صورت عکس، فیلم و گزارش و حضور نیروهای متخصص داخلی و کارشناسان خارجی، این دانش در پالایشگاه شازند و شرکت پیمانکاری پتروساز انرژی نهادینه شد. با توجه به راهاندازی واحد RFCC در پالایشگاه اصفهان در آینده نزدیک، زیرساخت فنی لازم برای پشتیبانی از آن پروژه نیز فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند با اشاره به مباحث مربوط به واردات بنزین در کشور، تأکید کرد: در چنین شرایطی، با هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش، برای اورهال و تعمیرات اساسی واحد RFCC پالایشگاه شازند نزدیک به 3 ماه زمان، در نظر گرفته شد. اگر چه تلاش شد به دلیل نیاز مبرم کشور به سوخت، از برنامه زمانبندی اصلی تعدی چندانی نشود، اما برخی تأخیرها به دلیل پیچیدگیهای ذاتی فرایند اورهال و تعمیران اساسی، اجتنابناپذیر بود.