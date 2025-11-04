عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین به پایان رسید

به گزارش ایلنا، اصغر حمزه‌لو افزود: عملیات روکش آسفالت به طول 4200 متر، عرض 10 متر و 30 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر بود. هدف از اجرای این طرح، ارتقاء ایمنی، بهسازی مسیر ارتباطی و کاهش سوانح رانندگی در یکی از محورهای پرتردد استان مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه جاده شازند به خمین در شبکه حمل‌ونقل استان مرکزی اهمیت بسیاری دارد، ادامه داد: پس از اتمام عملیات اجرایی روکش آسفالت، این مسیر توسط کارشناسان اداره نظارت و مهندسین مشاور مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت و آماده بهره‌برداری کامل شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این پروژه نقش بسزایی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه محسوب می‌شود.

