خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اداره کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی:

عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین به پایان رسید

عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین به پایان رسید
کد خبر : 1709502
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین در محدوده شهر شهباز با صرف 200 میلیارد ریال اعتبار به پایان رسید. این عملیات اجرایی پس از یک ماه تلاش مستمر با مصرف بیش از 5100 تن آسفالت انجام شد.

به گزارش ایلنا، اصغر حمزه‌لو افزود: عملیات روکش آسفالت به طول 4200 متر، عرض 10 متر و 30 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر بود. هدف از اجرای این طرح، ارتقاء ایمنی، بهسازی مسیر ارتباطی و کاهش سوانح رانندگی در یکی از محورهای پرتردد استان مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه جاده شازند به خمین در شبکه حمل‌ونقل استان مرکزی اهمیت بسیاری دارد، ادامه داد: پس از اتمام عملیات اجرایی روکش آسفالت، این مسیر توسط کارشناسان اداره نظارت و مهندسین مشاور مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت و آماده بهره‌برداری کامل شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این پروژه نقش بسزایی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ