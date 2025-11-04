معاون اداره کل راهوشهرسازی استان مرکزی:
عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین به پایان رسید
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راهوشهرسازی استان مرکزی گفت: عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده شازند به خمین در محدوده شهر شهباز با صرف 200 میلیارد ریال اعتبار به پایان رسید. این عملیات اجرایی پس از یک ماه تلاش مستمر با مصرف بیش از 5100 تن آسفالت انجام شد.
به گزارش ایلنا، اصغر حمزهلو افزود: عملیات روکش آسفالت به طول 4200 متر، عرض 10 متر و 30 سانتیمتر و ضخامت 5 سانتیمتر بود. هدف از اجرای این طرح، ارتقاء ایمنی، بهسازی مسیر ارتباطی و کاهش سوانح رانندگی در یکی از محورهای پرتردد استان مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه جاده شازند به خمین در شبکه حملونقل استان مرکزی اهمیت بسیاری دارد، ادامه داد: پس از اتمام عملیات اجرایی روکش آسفالت، این مسیر توسط کارشناسان اداره نظارت و مهندسین مشاور مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت و آماده بهرهبرداری کامل شد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راهوشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این پروژه نقش بسزایی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جادهای و کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل منطقه محسوب میشود.