نماینده مجلس خبر داد:

دستور اختصاص 200 میلیارد ریال خط اعتباری ویژه برای حمایت از بانوان کارآفرین

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به اختصاص خط اعتباری ویژه برای حمایت از بانوان کار آفرین استان مرکزی اشاره کرده و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته اینجانب در مجلس و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، برای تقویت جایگاه بانوان در عرصه‌های فناوری و نوآوری، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور دستور اختصاص 200 میلیارد ریال خط اعتباری ویژه برای حمایت از بانوان کارآفرین این استان را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، سهم بانوان استان مرکزی در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این در حالی است که این استان ظرفیت‌های بالایی در حوزه علم، فناوری و کارآفرینی دارد و برخورداری از حمایت‌های ساختاری و مالی می‌تواند به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان و حضور مؤثر بانوان در زیست‌بوم نوآوری کشور کمک کند.

وی به مزایایی که حمایت از بانوان به همراه دارد اشاره کرده و ادامه داد: اقدام صورت گرفته در راستای حمایت از بانوان کار آفرین استان مرکزی، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و کارآفرینانه زنان در استان مرکزی باشد. این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و توانمندسازی زنان در عرصه‌های نوآوری و فناوری ارزیابی می‌شود و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در مسیر توسعه متوازن اشتغال بانوان و حمایت از ایده‌های نوآورانه باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در راستای حمایت از بانوان اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای دوره نمایندگی، پیگیری‌های ویژه‌ای برای حمایت از بانوان در حوزه کارآفرینی و اشتغال انجام شده که در این راستا، می‌توان به حضور مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در استان، برگزاری جلسه با معاون امور بانوان رئیس‌جمهور و همچنین جلسات متعدد با مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.

