سهم ناچیز ایران از ذخایر و تجارت جهانی سنگ / بزرگنمایی آمار صادرات سنگ جای انتقاد دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهرام شکوری در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تخصصی سنگ در شهرستان محلات، افزود: سالانه حدود 10 میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود. 97 درصد این تولیدات در داخل کشور فرآوری و مصرف می‌شود. بزرگنمایی آمار صادرات سنگ جای انتقاد دارد. در حالی که تنها حدود 3 درصد از سنگ تولیدی کشور به صورت کوپ یا بلوک صادر می‌شود.

وی ادامه داد: ایران از جمله کشورهایی است که مصرف سنگ در ساختمان‌سازی آن بسیار بالاست، اما در کشورهای اروپایی سنگ بیشتر در مبلمان شهری کاربرد دارد. رکود در بخش ساختمان‌سازی موجب شده امکان عرضه داخلی سنگ کاهش یابد و فعالان حوزه فرآوری سنگ متضرر شوند. این زیان به معدن‌کاران نیز منتقل شده و در واقع صنعت سنگ در کشور قفل شده است.

تشکیل فدراسیون جهانی سنگ

رئیس انجمن سنگ ایران به فعالیت‌های بین‌المللی انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات بین‌المللی این انجمن بسیار ارزشمند است. در همکاری با انجمن سنگ آمریکا و دیگر کشورها، نهضتی جهانی برای ترویج سنگ طبیعی با کربن صفر آغاز کرده‌ایم. این نوع سنگ نسبت به محصولات مشابه مانند کاشی و سرامیک، کربن کمتری تولید می‌کند و مورد استقبال جهانی قرار گرفته است.

شکوری به موضوع تشکیل فدراسیون جهانی سنگ اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در نمایشگاه ورونا، موفق شدیم فدراسیون جهانی سنگ را تشکیل دهیم و هدف از این رخداد بزرگ‌تر کردن بازار جهانی سنگ است. پیش‌بینی می‌شود با فعالیت این فدراسیون اقدامات حوزه سنگ تا سال 2030 به 60 میلیارد دلار برسد و با این نهضت، این رقم می‌تواند تا 30 تا 40 درصد افزایش یابد.

وی بیان داشت: بیانیه زیست‌محیطی سنگ (EPD) نیز بسیار حائز اهمیت است. در صورت نبود این بیانیه، ممکن است مالیات کربن مانع صادرات سنگ شود. از سوی دیگر خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی هستیم. رانت ارزی موجب افزایش تقاضای غیرواقعی شده است و اگر نرخ ارز یکسان‌سازی شود، بخش عمده‌ای از این تقاضا حذف خواهد شد و حتی مازاد ارزی نیز ایجاد می‌شود.

ارزآوری صادرات سنگ تا سقف 5 میلیارد دلار

رئیس انجمن سنگ ایران تأکید کرد: صادرات سنگ می‌تواند تا سقف 5 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد. اگر دست به دست هم دهیم، بازار صادراتی سنگ ایران باز خواهد شد و این صنعت می‌تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد. در صورتی که تمامی اجزای زنجیره تولید و صادرات با هم همکاری کنند، می‌توانیم شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.

شکوری ابراز داشت: تعامل سازنده میان معدن‌کاران، فرآوری‌کنندگان و صادرکنندگان، کلید موفقیت است. این اعتماد موجب احیای انجمن و نقش‌آفرینی مؤثر آن در سیاست‌گذاری‌های کلان شده است. پیشنهاد شده که فعالان صنعت بتوانند با استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند. این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته و کمیته‌ای برای بررسی آن تشکیل می‌شود.

وی به انتشار مجدد یک کلیپ قدیمی در فضای مجازی اشاره داشته و اضافه کرد: برخی ادعاها درباره فرآوری سنگ در کشتی یا ارسال آن به چین و بازگشت به ایران غیرمنطقی و نادرست است. سال‌ها است واردات سنگ فرآوری‌شده به کشور ممنوع است. همچنین ادعای استخراج ۲۰ متر سنگ از هر تن، در حالی مطرح می‌شود که در بهترین شرایط، میزان استخراج بین 8 تا 13 متر است.

تولید سنگ در هر مرحله از زنجیره ارزش افزوده ایجاد می‌کند

رئیس انجمن سنگ ایران با تأکید بر اهمیت احترام به تمامی فعالان زنجیره تولید، گفت: تولید سنگ در هر مرحله از زنجیره، از اکتشاف تا فرآوری و صادرات، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در اقتصاد، تولید به معنای تغییر در شکل، زمان یا مکان است. اگر سودی حاصل می‌شود، باید در زنجیره تقسیم شود و اگر زیانی وجود دارد، همه باید در تحمل آن مشارکت کنند تا صنعت به حیات خود ادامه دهد.

شکوری افزود: همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت سنگ، استفاده از اتباع خارجی در کارخانه‌ها و معادن بود. با تلاش و اقدامات نیروی انتظامی و حمایت استاندار، تاکنون 17 کارخانه نیروهای خود را معرفی کرده‌اند و 85 نفر ساماندهی شده‌اند. کارفرمایان باید مسئولیت اتباع خارجی را بپذیرند، همان‌طور که در کشورهای دیگر نیز رایج است این اقدام موجب کاهش نگرانی‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

