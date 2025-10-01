خبرگزاری کار ایران
93 هزار تن آسفالت‌ریزی در شهر اراک از ابتدای سال جاری

شهردار اراک گفت: در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال جاری 93 هزار تن آسفالت‌ریزی در نقاط مختلف این شهر انجام شد که رکورد بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته است. این حجم از آسفالت‌ریزی، از تولیدات کارخانه شهرداری اراک بوده و برخلاف برخی سال‌های گذشته، خرید خارجی صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: بحث نهضت آسفالت از ابتدای سال جاری در دستور کار جدی شهرداری اراک قرار گرفت و در این راستا عدالت در نقاط مختلف مد نظر بود و توفیقات خوبی به دست آمد. آسفالت‌ریزی در نیمه دوم سال جاری نیز با جدیت ادامه دارد و تاکنون با استقبال زیادی از سوی شهروندان مواجه شده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه‌های عمرانی دیگر مانند پایه‌گذاری صندلی پرنده «سپاس»، پارک آبی، شهرک سلامت، پل فراهان، مسیر آرامستان و ایستگاه آتش‌نشانی خیابان طالقانی با سرعت و جدیت در حال اجرا است که تکمیل آنها نقش مؤثری در ارتقاء رضایتمندی مردم شهر اراک دارد.

