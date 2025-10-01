به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: بحث نهضت آسفالت از ابتدای سال جاری در دستور کار جدی شهرداری اراک قرار گرفت و در این راستا عدالت در نقاط مختلف مد نظر بود و توفیقات خوبی به دست آمد. آسفالت‌ریزی در نیمه دوم سال جاری نیز با جدیت ادامه دارد و تاکنون با استقبال زیادی از سوی شهروندان مواجه شده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه‌های عمرانی دیگر مانند پایه‌گذاری صندلی پرنده «سپاس»، پارک آبی، شهرک سلامت، پل فراهان، مسیر آرامستان و ایستگاه آتش‌نشانی خیابان طالقانی با سرعت و جدیت در حال اجرا است که تکمیل آنها نقش مؤثری در ارتقاء رضایتمندی مردم شهر اراک دارد.

انتهای پیام/