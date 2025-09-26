خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس خبر داد:

آغاز اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی

آغاز اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی
کد خبر : 1691673
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی پس از سال‌ها انتظار در این استان آغاز شد. این بیمه با پیگیری‌های انجام شده و همکاری آموزش و پرورش، شرکت بیمه آتیه‌ساز و کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی عملیاتی شده است.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در جمع خبرنگاران، به چگونگی فرایند ثبت‌نام بازنشستگان آموزش و پرورش استان اشاره داشته و در این خصوص افزود: از روز شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی می‌توانند به صورت حضوری در دفاتر بیمه و همچنین به صورت غیرحضوری از طریق سایت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان آموزش و پرورش، سقف پایین بیمه‌های تکمیلی در خدماتی مانند ویزیت، آزمایشگاه، دندانپزشکی، عینک، نوار عصب و عضله و عکس‌برداری است. بیمه اکمل بازنشستگان این نهاد با پرداخت ماهیانه 6 میلیون و 300 هزار ریال، تعهدات و پوشش‌های بسیار کامل‌تری ارائه می‌دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به مزیت‌های بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش اشاره کرده و اظهار داشت: اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان در شرایط اقتصادی کنونی نقش مؤثری داشته باشد.

جمالیان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای اجرای بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این بیمه در استان مرکزی، دغدغه‌های اقتصادی و درمانی بازنشستگان این حوزه را کاهش داده و همانند سایر استان‌ها شاهد افزایش رضایتمندی آنان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی