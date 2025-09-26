آغاز اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در جمع خبرنگاران، به چگونگی فرایند ثبت‌نام بازنشستگان آموزش و پرورش استان اشاره داشته و در این خصوص افزود: از روز شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی می‌توانند به صورت حضوری در دفاتر بیمه و همچنین به صورت غیرحضوری از طریق سایت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان آموزش و پرورش، سقف پایین بیمه‌های تکمیلی در خدماتی مانند ویزیت، آزمایشگاه، دندانپزشکی، عینک، نوار عصب و عضله و عکس‌برداری است. بیمه اکمل بازنشستگان این نهاد با پرداخت ماهیانه 6 میلیون و 300 هزار ریال، تعهدات و پوشش‌های بسیار کامل‌تری ارائه می‌دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به مزیت‌های بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش اشاره کرده و اظهار داشت: اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان در شرایط اقتصادی کنونی نقش مؤثری داشته باشد.

جمالیان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای اجرای بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این بیمه در استان مرکزی، دغدغه‌های اقتصادی و درمانی بازنشستگان این حوزه را کاهش داده و همانند سایر استان‌ها شاهد افزایش رضایتمندی آنان باشیم.

انتهای پیام/