استان مرکزی در زمینه آموزش مقطع ابتدایی در رتبه 16 کشور قرار دارد

عبدالرضا پیرحسینلو در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: برای دانش‌آموزانی که از تحصیل جا مانده‌اند، باید تمام جوانب مربوط به شرایط آنان به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این موارد شامل هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی است. در صورتی که این موارد به گونه‌ای باشد که دانش‌آموز نتواند به ادامه تحصیل بپردازد، به این افراد عنوان «بازمانده از تحصیل» تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 265 هزار و 35 دانش‌آموز استان مرکزی در 2324 مدرسه دولتی و غیردولتی به تحصیل اشتغال دارند. 1156 مدرسه برای تحصیل 250 هزار دانش‌آموز در این استان آماده بازگشایی هستند. تعداد 133 هزار دانش‌آموز کلاس اولی نیز در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کرده‌اند. به منظور بهره‌مندی دانش‌آموزان استان از آموزش مناسب، 612 هزار کلاس درس با تدریس 6200 معلم مجرب پیش‌بینی شده است.

لزوم تلاش بیشتر برای بهبود کیفیت آموزشی و ارتقاء وضعیت دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی بر لزوم تلاش بیشتر برای بهبود کیفیت آموزشی و ارتقاء وضعیت دانش‌آموزان در این استان تأکید کرده و اظهار داشت: تدابیر لازم برای ارائه آموزش‌های با کیفیت و مناسب در سال تحصیلی جدید اتخاذ شده است. امیدواریم با همراهی تمامی عوامل مؤثر در نظام‌های آموزشی و همچنین تلاش در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، شاهد رشد و پیشرفت بیشتری در این حوزه باشیم.

پیرحسینلو در خصوص وضعیت فضاهای ورزشی مدارس نیز تصریح کرد: به منظور فراهم کردن امکانات لازم برای بهره‌مندی دانش‌آموزان از فعالیت‌های ورزشی در آغاز سال تحصیلی، 54 فضای ورزشی جدید شامل سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن و کلاس‌های درس به بهره‌برداری رسیده است. این اقدام به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش و ترویج فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان صورت گرفته و امیدواریم به شکل‌گیری محیطی پویاتر و فعال‌تر در مدارس منجر شود.

وی بیان داشت: اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی در سال تحصیلی جدید برنامه‌های خود را در 2 حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیگیری می‌کند. در حوزه سخت‌افزاری، تا اول مهر ماه 38 مدرسه نوسازی شده است تا شرایط بهتری برای یادگیری دانش‌آموزان فراهم گردد و این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل است.

349 مدرسه در سطح استان فاقد سرویس بهداشتی مناسب هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در این رابطه تأکید کرد: 349 مدرسه در سطح استان فاقد سرویس بهداشتی مناسب هستند و به منظور رفع این مشکل، در پروژه مهر، 80 میلیارد ریال اعتبار از سوی نوسازی و تجهیز مدارس و اداره‌کل آموزش و پرورش استان اختصاص داده شده است. این اقدام با هدف بهبود شرایط بهداشتی و آموزشی مدارس انجام می‌شود و امیدواریم که منجر به ارتقای کیفیت آموزش در استان گردد.

پیرحسینلو ابراز داشت: توزیع تجهیزات آموزشی و پرورشی در 2 مرحله برای 15 منطقه آموزشی استان مرکزی انجام شده است. این توزیع بر اساس نیازسنجی دقیق صورت گرفته تا بتوانیم بهترین امکانات را در اختیار مدارس قرار دهیم. تعداد 28 هزار قلم تجهیزات ورزشی در قالب 52 نوع مختلف از تجهیزات ورزشی به منظور رشد و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در ورزش، در اختیار ادارات آموزش و پرورش مناطق استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: آموزش مدارس و کلاس‌ها در این استان به طور کامل حضوری است و از بستر سامانه شاد به عنوان کمک آموزشی و پیگیری‌ها و عدالت آموزشی استفاده می‌شود. دانش‌آموزان در اقصی نقاط استان مرکزی در بستر شاد دسترسی دارند تا از این ظرفیت استفاده کنند. در صورتی که فعالیت به هر دلیلی غیرحضوری شد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. بزرگ‌ترین پلتفرم نرم‌افزاری کشور سال 1399 توسط متخصصان ایرانی در بازه زمانی یک هفته بارگذاری شد.

