سرپرست سازمان آتشنشانی شهرداری اراک:
1500 بار؛ مزاحمت تلفنی یک نفر با آتشنشانی اراک
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: یک نفر با ثبت 1500 تماس مزاحم تلفنی به آتشنشانی اراک، خدمات اضطراری را به شدت مختل کرد، این تماسهای مکرر که هیچگونه ضرورت یا فوریتی نداشتند توجه مسئولان را به خود جلب کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: این فرد در بازه زمانی 43 روز، به تنهایی 1500 بار مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی این شهر ایجاد کرده است. مزاحمتهای این فرد از 8 مرداد ماه سال جاری آغاز شده و تا 20 شهریور ماه نیز ادامه داشته و برای آتشنشانی ایجاد مزاحمت کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این فرد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است. در پی این اقدام، تمام نهادهای خدماترسان لیست مزاحمان را به دستگاه قضا ارسال کردهاند تا با این نوع رفتار غیرمعقول برخورد قانونی انجام گیرد و از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 5000 مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی اراک به ثبت رسیده است. ایجاد این مزاحمتها نه تنها وقت و منابع ارزشمند این سازمان را به هدر داده، بلکه میتواند جان افراد را نیز در معرض خطر قرار دهد.
خراجی تصریح کرد: شهروندان اراکی همکاری و تعامل خوبی با سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دارند و در بسیاری از مأموریتها کمک حال این سازمان بودهاند. در اکثر مواقع با مشاهده کوچکترین حادثه و حریق، اطلاعرسانی لازم را انجام دادهاند که این موضوع جای تقدیر دارد.
وی به معضلاتی که مزاحمتهای تلفنی برای بخشهای خدمات اضطراری ایجاد میکند اشاره کرده و بیان داشت: مزاحمتهای تلفنی برای آتشنشانی و سایر دستگاههای خدماترسان یک معضل جدی است که میتواند منجر به از دست فرد و یا از دست دادن اموال افرادی شود که نیازمند کمک واقعی هستند.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری میکند. به طور قطع ایجاد اینگونه مزاحمتها برای بخشهای خدمات اضطراری جرم محسوب میشود و برای این دسته از جرمها مجازات تعریف شده است.
خراجی ابراز داشت: مزاحمتهای تلفنی یکی از معضلاتی است که در بسیاری از کشورها و به ویژه در خدمات اضطراری از جمله آتشنشانی، به شدت مورد توجه قرار دارد. در سالهای اخیر، ظهور فناوریهای نوین و دسترسی آسانتر به تلفنهای همراه، موجب افزایش تعداد تماسهای غیرضروری و مزاحم با این مراکز شده است.