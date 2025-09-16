به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: این فرد در بازه زمانی 43 روز، به تنهایی 1500 بار مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی این شهر ایجاد کرده است. مزاحمت‌های این فرد از 8 مرداد ماه سال جاری آغاز شده و تا 20 شهریور ماه نیز ادامه داشته و برای آتش‌نشانی ایجاد مزاحمت کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این فرد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است. در پی این اقدام، تمام نهادهای خدمات‌رسان لیست مزاحمان را به دستگاه قضا ارسال کرده‌اند تا با این نوع رفتار غیرمعقول برخورد قانونی انجام گیرد و از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 5000 مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی اراک به ثبت رسیده است. ایجاد این مزاحمت‌ها نه تنها وقت و منابع ارزشمند این سازمان را به هدر داده، بلکه می‌تواند جان افراد را نیز در معرض خطر قرار دهد.

خراجی تصریح کرد: شهروندان اراکی همکاری و تعامل خوبی با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دارند و در بسیاری از مأموریت‌ها کمک حال این سازمان بوده‌اند. در اکثر مواقع با مشاهده کوچکترین حادثه و حریق، اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده‌اند که این موضوع جای تقدیر دارد.

وی به معضلاتی که مزاحمت‌های تلفنی برای بخش‌های خدمات اضطراری ایجاد می‌کند اشاره کرده و بیان داشت: مزاحمت‌های تلفنی برای آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان یک معضل جدی است که می‌تواند منجر به از دست فرد و یا از دست دادن اموال افرادی شود که نیازمند کمک واقعی هستند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. به طور قطع ایجاد اینگونه مزاحمت‌ها برای بخش‌های خدمات اضطراری جرم محسوب می‌شود و برای این دسته از جرم‌ها مجازات تعریف شده است.

خراجی ابراز داشت: مزاحمت‌های تلفنی یکی از معضلاتی است که در بسیاری از کشورها و به ویژه در خدمات اضطراری از جمله آتش‌نشانی، به شدت مورد توجه قرار دارد. در سال‌های اخیر، ظهور فناوری‌های نوین و دسترسی آسان‌تر به تلفن‌های همراه، موجب افزایش تعداد تماس‌های غیرضروری و مزاحم با این مراکز شده است.

