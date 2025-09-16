خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:

جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 50 میلیون دلاری تولید خودرو در استان مرکزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 50 میلیون و 500 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید خودرو در این استان جلب شد. این طرح سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، افزایش تولید و توسعه اقتصادی در منطقه باشد.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: این طرح سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ و جدید در زمینه تولید خودروهای سواری بنزینی، گازی و دیزلی در استان جلب شده است. سرمایه‌گذار این طرح از کشور چین وارد استان شده و محل اجرای آن نیز در شهرستان ساوه است.

وی ادامه داد: طرح سرمایه‌گذاری خارجی تولید خودرو در شهرستان ساوه، چهارمین طرح سرمایه‌گذاری خارجی جلب شده استان مرکزی در سال جاری است. جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید افزایش تولید، توسعه اقتصادی و ارتقاء زیرساخت‌های استان به شمار می‌رود.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این استان نه‌ تنها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، بلکه با انتقال دانش فنی و مدیریتی، افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی را نیز به همراه دارد.

ملااسماعیلی تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان موجب رونق صادرات، گسترش بازارهای بین‌المللی و بهبود تراز تجاری استان می‌شود. همچنین تعامل با شرکت‌های خارجی بستری مناسب برای ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی، فناوری‌های نوین و توسعه پایدار در استان را فراهم می‌آورد.

