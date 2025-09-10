به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: در این طرح، بیش از 30 هزار خانوار آموزش چهره‌به‌چهره دیده‌اند، 2000 کارتن پلاست در مجتمع‌های مسکونی توزیع شده و 10 غرفه بازیافت و 6 خودروی ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح شهر نیز مستقر شده است. جمع‌آوری مجزای پسماندهای قابل بازیافت، کاهش بار میکروبی، رعایت اصول بهداشتی و کاهش پدیده زباله‌گردی از دستاوردهای مهم این طرح است.

وی به دستاوردهایی که طرح تفکیک زباله از مبداء با خود در پی داشته است اشاره کرده و ادامه داد: اجرای این طرح تنها در مدت 6 ماه نتایج چشمگیری به همراه داشته است که از جمله این نتایج می‌توان به افزایش 750 درصدی وزن اقلام تحویلی به غرفه‌های بازیافت، افزایش 500 درصدی مراجعات شهروندان به این غرفه‌ها و افزایش 600 درصدی حجم پسماند جمع‌آوری‌شده توسط خودروهای ویژه اشاره کرد.

شهردار اراک اظهار داشت: با توجه به جمع‌آوری اصولی پسماند خشک، شهرداری اراک با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد ریالی و با مشارکت بخش خصوصی، برای نخستین بار در استان مرکزی، خط پردازش پسماند خشک را راه‌اندازی کرده است. این خط با ظرفیت تولید 100 تن در ماه و ایجاد 10 شغل مستقیم و 30 شغل غیرمستقیم، گامی اساسی در تکمیل چرخه بازیافت و احداث شهرک بازیافت اراک به شمار می‌رود.

محمودی بر اهمیت کاهش دفن پسماند و مخاطرات زیست‌محیطی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: شهرداری اراک با هزینه‌ای بالغ بر 70 میلیارد ریال، اقدام به بروزرسانی خط پردازش پسماندهای تَر با ظرفیت 250 تن در روز کرده است. این پروژه با همکاری بخش خصوصی اجرایی می‌شود و هدف نهایی آن تولید کود آلی با کیفیت از پسماندهای تَر، برای استفاده در بخش‌های کشاورزی، زراعی و باغی است.

وی بیان داشت: تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شده تا طرح تفکیک زباله از مبداء در سایر مناطق شهری اراک اجرا شود و در پی آن سال آینده شاهد بهره‌برداری از شهرک بازیافت شهر اراک باشیم. با اجرای پروژه‌های حوزه پسماندهای تَر و خشک، تمامی اقلام قابل بازیافت دوباره وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شوند و گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و حفظ محیط‌زیست برداشته خواهد شد.

شهردار اراک همچنین به موضوع احداث لندفیل این شهر اشاره داشته و اضافه کرد: لندفیل فنی و مهندسی با حجم 250 هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری 300 میلیارد ریالی احداث شده است. این لندفیل با هدف جلوگیری از آلودگی آب و خاک و افزایش کیفیت بازیافت پسماندها طراحی شده است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت لندفیل فنی و مهندسی برای سال‌های متمادی فراهم خواهد بود.

