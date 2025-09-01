به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان فراهان به مناسبت هفته دولت، افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله واحدهای تولیدی، نیروگاه‌های خورشیدی، ساخت مدرسه، زمین چمن و توسعه فضاهای عمومی اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها به منظور ایجاد شغل و افزایش کیفیت زندگی ساکنان شهرستان فراهان طراحی و اجرا شده است. با اجرای این پروژه‌ها، به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقاء سطح زندگی مردم شهرستان پرداخته شده و گام‌های مؤثری در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت ساکنان منطقه برداشته شده است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: این پروژه‌ها به عنوان نماد عزم دولت در راستای توسعه پایدار و حمایت از اقتصاد محلی شناخته می‌شوند که نه تنها به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز برای ساکنان فراهم می‌سازند و به رشد اقتصادی منطقه به طور مستمر شتاب می‌دهند.

