استاندار مرکزی:
بهرهبرداری از 67 پروژه با اعتبار 2420 میلیارد ریال در شهرستان فراهان
استاندار مرکزی گفت: 67 پروژه اقتصادی و عمرانی با 2420 میلیارد ریال اعتبار همزمان با هفته دولت در شهرستان فراهان به بهرهبرداری رسید. بهرهبرداری از این پروژهها 802 فرصت شغلی جدید نیز در این شهرستان به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در مراسم بهرهبرداری از پروژههای شهرستان فراهان به مناسبت هفته دولت، افزود: این پروژهها در حوزههای مختلفی از جمله واحدهای تولیدی، نیروگاههای خورشیدی، ساخت مدرسه، زمین چمن و توسعه فضاهای عمومی اجرا شدهاند.
وی ادامه داد: این پروژهها به منظور ایجاد شغل و افزایش کیفیت زندگی ساکنان شهرستان فراهان طراحی و اجرا شده است. با اجرای این پروژهها، به تقویت زیرساختها و ارتقاء سطح زندگی مردم شهرستان پرداخته شده و گامهای مؤثری در راستای ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود معیشت ساکنان منطقه برداشته شده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: این پروژهها به عنوان نماد عزم دولت در راستای توسعه پایدار و حمایت از اقتصاد محلی شناخته میشوند که نه تنها به بهبود زیرساختها کمک میکنند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی را نیز برای ساکنان فراهم میسازند و به رشد اقتصادی منطقه به طور مستمر شتاب میدهند.