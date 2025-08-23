خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس استان خبر داد:

بهره‌برداری از 18 پروژه آموزشی همزمان با هفته دولت در استان مرکزی

بهره‌برداری از 18 پروژه آموزشی همزمان با هفته دولت در استان مرکزی
کد خبر : 1677083
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی این اداره‌کل اشاره کرده و گفت: 18 پروژه عمرانی در حوزه آموزشی در نقاط مختلف این استان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، رضا مظهری افزود: این پروژه‌ها شامل احداث، توسعه و تکمیل مدارس در شهرستان‌های اراک، ساوه، زرندیه، خمین، دلیجان، شازند، کمیجان و خنداب هستند که با اعتبارات دولتی و همچنین با مشارکت خیرین بهره‌برداری می‌شوند.

وی ادامه داد: از مجموع این طرح‌ها، 3 پروژه بزرگ شامل احداث مدرسه 15 کلاسه با زیربنای 2584 مترمربع، مدرسه 12 کلاسه خیرساز با زیربنای 1200 مترمربع و مدرسه 9 کلاسه مهرگان با زیربنای 1065 مترمربع در شهرستان اراک آماده بهره‌برداری هستند.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: همچنین توسعه کلاس در مدرسه استثنایی شهر داودآباد به مساحت 100 مترمربع و احداث 2 مدرسه در روستاهای جمال‌آباد و ارکوین نیز در شهرستان اراک انجام شده است.

مظهری تصریح کرد: یک دبستان 12 کلاسه با زیربنای 2258 مترمربع و یک سالن نمازخانه مدرسه با 130 مترمربع در شهرستان دلیجان و همچنین مدرسه 3 کلاسه روستای قره‌کهریز با زیربنای 204 مترمربع در شهرستان خمین، در هفته دولت آماده بهره‌برداری هستند.

وی بیان داشت: یک مدرسه 3 کلاسه در شهرستان زرندیه، یک دبستان 6 کلاسه به همراه سالن اجتماعات در شهرستان ساوه، یک مدرسه استثنایی در شهرستان شازند و یک مدرسه 2 کلاسه در شهرستان کمیجان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌شوند.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اضافه کرد: مدرسه 3 کلاسه روستای کمراب با 156 مترمربع و مدرسه 2 کلاسه روستای ایوند با 72 مترمربع در شهرستان خنداب نیز همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور