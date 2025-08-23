سرپرست ادارهکل نوسازی مدارس استان خبر داد:
بهرهبرداری از 18 پروژه آموزشی همزمان با هفته دولت در استان مرکزی
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به بهرهبرداری از پروژههای عمرانی این ادارهکل اشاره کرده و گفت: 18 پروژه عمرانی در حوزه آموزشی در نقاط مختلف این استان همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، رضا مظهری افزود: این پروژهها شامل احداث، توسعه و تکمیل مدارس در شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، خمین، دلیجان، شازند، کمیجان و خنداب هستند که با اعتبارات دولتی و همچنین با مشارکت خیرین بهرهبرداری میشوند.
وی ادامه داد: از مجموع این طرحها، 3 پروژه بزرگ شامل احداث مدرسه 15 کلاسه با زیربنای 2584 مترمربع، مدرسه 12 کلاسه خیرساز با زیربنای 1200 مترمربع و مدرسه 9 کلاسه مهرگان با زیربنای 1065 مترمربع در شهرستان اراک آماده بهرهبرداری هستند.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: همچنین توسعه کلاس در مدرسه استثنایی شهر داودآباد به مساحت 100 مترمربع و احداث 2 مدرسه در روستاهای جمالآباد و ارکوین نیز در شهرستان اراک انجام شده است.
مظهری تصریح کرد: یک دبستان 12 کلاسه با زیربنای 2258 مترمربع و یک سالن نمازخانه مدرسه با 130 مترمربع در شهرستان دلیجان و همچنین مدرسه 3 کلاسه روستای قرهکهریز با زیربنای 204 مترمربع در شهرستان خمین، در هفته دولت آماده بهرهبرداری هستند.
وی بیان داشت: یک مدرسه 3 کلاسه در شهرستان زرندیه، یک دبستان 6 کلاسه به همراه سالن اجتماعات در شهرستان ساوه، یک مدرسه استثنایی در شهرستان شازند و یک مدرسه 2 کلاسه در شهرستان کمیجان همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میشوند.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اضافه کرد: مدرسه 3 کلاسه روستای کمراب با 156 مترمربع و مدرسه 2 کلاسه روستای ایوند با 72 مترمربع در شهرستان خنداب نیز همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.