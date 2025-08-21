خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان مرکزی:

افزایش 60 میلیارد ریالی اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی در استان مرکزی

کد خبر : 1676542
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: 1550 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی برای این استان از محل تبصره 15 قانون بودجه 1404 تصویب شد. اعتبار در نظر گرفته شده در این بخش نسبت به سال گذشته که 1490 میلیارد ریال بود، 60 میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: سال گذشته 1169 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به 1139 متقاضی پرداخت شد. سال گذشته پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی این استان با تحقق 78 درصدی همراه بود و امید است این تسهیلات در سال جاری 100 درصد محقق شود.

وی به فرصت‌هایی که تسهیلات مشاغل خانگی در راستای اشتغالزایی ایجاد می‌کند و نقش آن در کاهش بیکاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی نقش مؤثری در افزایش اشتغال و کاهش معضل بیکاری دارد.

