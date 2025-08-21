افزایش 60 میلیارد ریالی اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: سال گذشته 1169 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به 1139 متقاضی پرداخت شد. سال گذشته پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی این استان با تحقق 78 درصدی همراه بود و امید است این تسهیلات در سال جاری 100 درصد محقق شود.

وی به فرصت‌هایی که تسهیلات مشاغل خانگی در راستای اشتغالزایی ایجاد می‌کند و نقش آن در کاهش بیکاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی نقش مؤثری در افزایش اشتغال و کاهش معضل بیکاری دارد.

