سازمان هواشناسی اعلام کرد:

کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور تا شنبه

سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده و در سایر مناطق کشور جوی آرام پبش بینی شده است.

به گزارش  ایلنا، از فردا با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود و تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

 طی پنج روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و بلوچستان،جنوب کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید درو از انتظار نیست.

طی سه روز آینده در غرب و جنوب غرب و در شزق کشور به ویژه منطقه زابل شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

