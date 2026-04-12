فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
ابتکار عمل در دست ایران و توپ در زمین آمریکاست/ دست بر ماشه آمادهایم
نماینده مجلس گفت: امروز اگرچه ابتکار عمل در دست جمهوری اسلامی ایران است اما توپ در زمین آمریکاست، ما یک بدبینی نسبت به آمریکاییها داریم که ثابت شده بیمورد نیست؛ آنها از مذاکرات به عنوان خدعه و نیرنگ استفاده کردهاند، ما در این خصوص با احتیاط گام برمیداریم و دستمان بر ماشه آماده هستیم.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چقدر ضرورت دارد که مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر آتشبس دو هفتهای برای مذاکره میان ایران و آمریکا گرفتهاند، جریانها و گروههای سیاسی از این تصمیم حمایت کنند، گفت: در عالیترین سطوح نظام، تصمیم به آتشبس دو هفتهای و گفتوگو با آمریکا گرفته شد و با توجه به مقاومت و پیروزی که ملت بزرگ ایران با ایستادگی و مقاومت خود و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با صلابت و قدرت موشکی به دست آوردند، همه باید از این روند حمایت کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی از میدان جدا نیست و اینها در کنار و مکمل هم هستند، عنوان کرد: دیپلماسی هم نبرد است، اما یک نبرد نرم، درحالی که جنگ یک نبرد سخت است و نباید پشت عزیزان خودمان را چه در مذاکره و چه در میدان خالی کنیم.
وی تاکید کرد: همه ملت؛ همان ملتی که شبها در خیابانها آمدند و ماندند، باید در کنار یکدیگر باشیم و یادمان باشد منافع ملی ایران مهم است. امروز پیروزی و قدرت ایران برای جهانیان ثابت شده است و این اقتدار و قدرت هم در میدان دیپلماسی و هم در میدان نبرد خود را نشان میدهد. اگر بتوانیم شروط خود را به آمریکا و طرف متخاصم تحمیل میکنیم، عین پیروزی ملت ایران است و با پیروزی نظامی تفاوتی ندارد.
فاطمی یادآور شد: با اعلام مقاومت و ایستادگی ملت، اقتدار نیروهای مسلح و قدرت نظامی جمهوری ایران بیان کردیم که ممکن است آغاز این جنگ با آمریکا و صهیونیستها باشد، اما پایانش در اختیار ما است هنوز هم همین را میگوییم.
وی تاکید کرد: امروز اگرچه ابتکار عمل در دست جمهوری اسلامی ایران است اما توپ در زمین آمریکاست و هر کسی جبهه دیپلماسی و محور دیپلماسی را تضعیف کند، قطعا در زمین دشمن بازی کرده است. باید اتحاد و انسجام خودمان را حفظ کنیم و بدانیم مصلحت کشور مهمتر از منافع حزبی و گروهی و تفکرات افراطیها است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات اسلامآباد بیان کرد: ما یک بدبینی نسبت به آمریکاییها داریم که ثابت شده بیمورد نیست؛ آنها از مذاکرات به عنوان خدعه و نیرنگ استفاده کردهاند، ما در این خصوص با احتیاط گام برمیداریم و دستمان بر ماشه آماده هستیم.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نبرد دیپلماسی نوعی مبارزه تنبهتن و چهرهبهچهره با دشمن است و بدون تردید ملت بزرگ ایران از این آزمون هم سربلند بیرون آمده و در ادامه هم پیروز هر دو میدان خواهد بود، گفت: امروز با احتیاط و عدم اعتماد گام برمیداریم، مذاکره باید بر اساس اصل عدم اعتماد شکل بگیرد، نه بر اصل اعتماد؛ ما قاعدهای در فقه به اسم استصحاب داریم، یعنی بقای یقین ثابت بر شک لاحق. ما در حال حاضر به آمریکا مشکوک هستیم و به هر چیزی در مورد آمریکا به دیده شک و تردید نگاه میکنیم، چرا که در گذشته این به اثبات رسیده است که قابل اعتماد نیستند و مذاکره را هم بر اساس اصل عدم اعتماد پیش بردیم و باز هم بر اساس همین گفتوگو میکنیم.
فاطمی در پایان تاکید کرد: در مذاکرات باید صد در صد منافع ملی ایران رعایت شود، چند خط قرمز داریم که نباید از آن عبور کنیم، رژیم حقوقی تنگه هرمز هم باید تغییر کند و دیگر مانند گذشته نباشد.