خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسماعیلی در یادداشتی مطرح کرد:

کد خبر : 1761957
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبری و‌ امور مجلس رئیس جمهور نوشت:راهپیمایی حماسی مردم قهرمان ایران در روز قدس امسال از هر جهت شبیه بیعت رضوان با پیامبر خدا (ص) است و تا ابد همچون نگینی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار و درخشان خواهد ماند و باید منتظر بود به زودی شاهد تحقق پیروزی نهایی باشیم.

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی در یادداتشی با عنوان «بیعت رضوان انقلاب و بشارت فتح قریب» به مقایسه حضور تاریخی و ماندگار مردم در راهپیمایی روز قدس با رویداد «بیعت رضوان» در سال ششم هجری پرداخت و نوشت: مردم پس از دو هفته تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی و به رغم مشاهده بی باکی آنان از انجام هر جنایت وحشیانه‌ای بازهم به خیابان ها آمدند و زیر بمب های موشک ها با امام راحیل و رهبر شهید پیمان خون بستند و به سومین مقتدای خویش نشان دادند که بر آن عهد که بسته بودند هستند.»

متن راهبردی این یادداشت  به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

راهپیمایی حماسی مردم قهرمان ایران در روز قدس امسال از هر جهت شبیه بیعت رضوان با پیامبر خدا (ص) است و تا ابد همچون نگینی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار و درخشان خواهد ماند و باید منتظر بود به زودی شاهد تحقق پیروزی نهایی باشیم؛ همان گونه که در سال ششم هجری اتفاق افتاد. در آن سال، کوشش های صلح آمیز رسول خدا (ص) و موافقت با اعزام نمایندگانی برای مذاکره با مشرکان موجب اشتباه محاسباتی دشمن و تحرکات جنگ طلبانه آنان شد و در نهایت ایشان را مجبور به اعلام جهاد ساخت. پیامبر به زیر درختى آمد، با مردم تجدید بیعت کرد و از آنها خواست که در پیکار با مشرکان کوتاهى نکنند و فرمود: «از شما بر مرگ بیعت می‌گیرم. نباید فرار کنید. باید آن‌قدر بجنگید تا پیروز و یا کشته شوید!»

همان طور که رهبر شهیدمان سی سال پیش در خطبه های نماز جمعه گفته بود: نبیّ اکرم (ص) چندین بار به مناسبت هایی از مردم بیعت گرفته بود ولی این بیعت شاید از همه سختتر بود و آن حضرت جز همین یک بار، در هیچ جای دیگر چنین بیعتی از مسلمانان نگرفته است. از سوی دیگر، در میان آن جمعیت، همه رقم آدمی حضور داشت.

در تاریخ و تفاسیر قرآن (از جمله: تفسیر نمونه، ج ۲۲) نوشته اند:  هدف از این بیعت، انسجام هر چه بیشتر نیروها، تقویت روحیه، تجدید آمادگى رزمى، سنجش افکار، و آزمودن میزان فداکارى برخی مدعیان ایمان بود. آنان نیز از این آزمون دشوار در آن لحظات ترسناک و پرخطر سربلند بیرون آمدند و از صمیم دل پای آرمان های خویش ایستادند ولذا این بیعت که به عنوان «بیعت رضوان»؛ یعنی بیعت خشنودى خداوند معروف شد، لرزه بر اندام مشرکان انداخت و نقطه عطفى در تاریخ اسلام گردید.

خدای متعال در آیات هجدهم و نوزدهم سوره فتح در این باره فرموده است:  «خداوند از مؤمنانى که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضى و خشنود شد.» سپس خداوند به این مؤمنان فداکار و ایثارگر که در این لحظه حساس با پیامبر (ص) بیعت کردند چهار پاداش و نعمت بزرگ داد که از همه مهمتر همین رضایت و خشنودى او بود. دیگر آنکه، فرمود: «خداوند مى‏دانست آنچه را در درون قلب آنها از صداقت و ایمان و آمادگى وفادارى نسبت به این پیمان نهفته است، و لذا سکینه و آرامش را بر آنها نازل کرد.»؛ آن چنان آرامشى که در میان انبوه دشمنان و سلاحهاى آماده آنها هیچ ترس و وحشتى به دل راه نمى‏دادند، و همچون کوه استوار و پا بر جا ایستاده بودند. در ادامه این آیه به سومین نعمت اشاره کرده مى‏فرماید: «و پیروزی نزدیکى به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود»، و این پیروزی بزرگ و نزدیک چیزی جز «فتح خیبر» نبود!

چهارمین نعمتى که به دنبال بیعت رضوان نصیب مسلمانان شد غنیمت های فراوان بود چنان که در آیه بعد مى‏فرماید: «پاداش دیگر، غنیمت های کثیرى است که به دست مى‏آورند»، و از آنجا که باید مسلمانان به این وعده الهى کاملا اطمینان کنند در آخر آیه مى‏افزاید: «خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.» 

پیشتاز بیعت رضوان و فاتح خبیر، على (ع) فرمود: «هنگامى که خداوند صداقت و اخلاص ما را دید خوارى و ذلت را بر دشمن، و پیروزى و نصر را بر ما نازل کرد تا آنجا که اسلام بر صفحه زمین گسترده شد، و مناطق پهناورى را براى خویش برگزید.» (خطبه 56 نهج البلاغه).

مردم ایران نیز روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ صداقت و اخلاص خود را به زیباترین شکل نمایان ساختند. پس از دو هفته تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و به رغم مشاهده بی باکی آنان از انجام هر جنایت وحشیانه ای باز هم به خیابان ها آمدند و زیر بمب ها و موشک ها با امام رحیل و رهبر شهید پیمان خون بستند و به سومین مقتدای خویش نشان دادند بر آن عهد که بسته بودند هستند. زنان و مردان قدخمیده ای را دیدیم که عصا زنان همپای جوانان می خروشیدند. کودکان بسیاری را مشاهده کردیم که در گهواره به میدان آمده بودند. پدران و مادران داغدیده ای را زیارت کردیم که چون کوهی استوار ایستاده بودند و چشممان به میلیون ها ایرانی روشن گشت که با گرایش ها و خاستگاه متفاوت فریادی واحد سر داده بودند. به راستی که روز قدس امسال بیعت رضوان انقلاب بود و ما با اطمینان کامل  در انتظار مشاهده وعده خدا هستیم؛ صدق الله العلی العظیم.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل