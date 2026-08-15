رسانهها رزمندگان جنگ نرم و مدافعان امنیت روانی جامعه هستند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری، با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانه در جنگ نرم گفت: امروز رسانه یکی از اضلاع اصلی جنگ است و خبرنگاران با روایت حقیقت، تولید محتوای دقیق و دفاع از امنیت روانی جامعه، در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ روحالله صادقی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری، عصر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت رسانه در جنگ نرم اظهار کرد: رسانه مکمل و حتی اثرگذارتر از جنگ سخت است و امروز یکی از اضلاع اصلی جنگ نرم به شمار میرود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصحاب رسانه، افزود: خبرنگاران در سنگر جنگ نرم فعالیت میکنند و همانگونه که رزمنده در سنگر دفاع از وطن با سلاح خود از کشور دفاع میکند، سلاح خبرنگار نیز قلم، ایده، تولید محتوا و سرعت در انتشار اخبار است.
صادقی با بیان اینکه مأموریت اصلی رسانه، روایت حقیقت و دفاع از امنیت روانی جامعه است، تصریح کرد: رسانهها باید با افزایش امید و روایت صحیح واقعیتها، در برابر جریانهای رسانهای دشمن نقشآفرینی کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری با اشاره به تأثیر رسانه بر افکار عمومی گفت: امروز رسانه میتواند افکار عمومی را به هر سمت و سویی هدایت کند و بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی در بستر جنگ رسانهای شکل میگیرد.
صادقی با اشاره به ضرورت توجه جدی به فضای مجازی اظهار کرد: اهمیت رسانه بر هیچکس پوشیده نیست و باید این عرصه را یک میدان مهم و اثرگذار بدانیم.
وی با بیان اینکه خبرنگاران را رزمندگان جنگ نرم میداند، خاطرنشان کرد: سلاح شما حقیقت، قلم، ایده، طرح، تولید محتوا و سرعت در انتشار خبر است و باید در این سنگر، مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهید.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری با بیان اینکه سپاه متعلق به یک فرد یا مجموعه خاص نیست، تصریح کرد: سپاه متعلق به شهدا، انقلاب اسلامی و مردم است و اگر امروز در عرصههای مختلف شاهد پیشرفت و موفقیت هستیم، حاصل تلاش و مجاهدت مجموعهای از نیروهای متخصص و مؤمن است.
صادقی با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه دفاعی و موشکی اظهار کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند، حاصل ترکیب علم و ایمان است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای عرصه دفاعی و موشکی کشور گفت: شهید حسن طهرانیمقدم نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه موشکی کشور داشت و پس از آن نیز فرماندهان و دانشمندان مختلف این مسیر را توسعه دادند.
وی ادامه داد: امروز باید به جوانان و نیروهای متخصص کشور اعتماد کرد و آنان را به علم و دانش مجهز ساخت، چراکه علم و ایمان در کنار یکدیگر میتوانند زمینهساز پیشرفت و پیروزی کشور باشند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری در ادامه با اشاره به برنامههای فرهنگی و مذهبی این شهرستان گفت: برای اجرای برنامههای فرهنگی، مجموعهای از نیروهای فرهنگی، مذهبی، نخبگان و دستگاههای مختلف در قالب اتاقهای فکر و کمیتههای اجرایی و محتوایی همکاری میکنند.
صادقی افزود: تلاش شده است از ظرفیت سخنرانان، مداحان، فعالان فرهنگی و مجموعههای مختلف استفاده شود و این برنامهها علاوه بر برگزاری مراسم، زمینهای برای شناسایی و پرورش نیروهای جدید باشد.
و همچنین خواستار حضور فعالتر خبرنگاران و رسانهها در برنامههای فرهنگی شد و اظهار کرد: رسانهها باید با برنامهریزی منسجم، پوشش خبری، تولید گزارش، عکس و نماهنگ، خروجی بیشتری از این برنامهها داشته باشند.
صادقی با تأکید بر اهمیت مطالبهگری رسانهها گفت: خبرنگاران نباید از مطالبهگری از مدیران و مسئولان واهمه داشته باشند و باید از مسئولان بخواهند در کنار مردم حضور داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری ۱۷۰ شب برنامه در میدان، افزود: انتظار میرود مسئولان شهرستان در بخش قابل توجهی از این برنامهها در کنار مردم حضور داشته باشند و رسانهها نیز این موضوع را بهعنوان یک مطالبه عمومی پیگیری کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری گفت: هر کسی که امروز دولت را تضعیف کند، در واقع جمهوریت نظام را تضعیف کرده است و در شرایط کنونی نباید به گونهای عمل کنیم که نتیجه آن به نفع دشمن باشد.
وی افزود: نقد و مطالبهگری باید وجود داشته باشد، اما نباید به تضعیف دولت و ایجاد شکاف در جامعه منجر شود.
صادقی خاطرنشان کرد: همانگونه که رسانهها از مجموعههای مختلف مطالبهگری میکنند، باید ظرفیتهای مثبت دستگاهها و حضور مسئولان در میان مردم نیز به جامعه معرفی شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در شرایط کنونی گفت: کار رسانهای یک مأموریت مهم و ارزشمند است و خبرنگاران باید با شناخت درست میدان، روایت حقیقت و دفاع از امنیت روانی جامعه، در این سنگر نقشآفرینی کنند.