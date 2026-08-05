مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد:
محکومیت قاچاقچی کود شیمیایی در بابل به ۴.۶ میلیارد ریال جریمه
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک قاچاقچی کود شیمیایی به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.
به گزارش ایلنا مازندران، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف، وقوع تخلف را محرز تشخیص داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط محموله قاچاق، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حسام خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف تخلف توسط بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل و تنظیم گزارش، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران ارسال شده بود.