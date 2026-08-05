خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد:

محکومیت قاچاقچی کود شیمیایی در بابل به ۴.۶ میلیارد ریال جریمه

محکومیت قاچاقچی کود شیمیایی در بابل به ۴.۶ میلیارد ریال جریمه
کد خبر : 1822720
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک قاچاقچی کود شیمیایی به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش ایلنا مازندران، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف، وقوع تخلف را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط محموله قاچاق، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسام خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف تخلف توسط بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل و تنظیم گزارش، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران ارسال شده بود.

منبع ایلنا
انتهای پیام/
خبرنگار : صفا رنجبر کوچکسرایی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر