محکومیت قاچاقچی کود شیمیایی در بابل به ۴.۶ میلیارد ریال جریمه

به گزارش ایلنا مازندران، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف، وقوع تخلف را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط محموله قاچاق، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسام خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف تخلف توسط بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل و تنظیم گزارش، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران ارسال شده بود.

منبع ایلنا

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