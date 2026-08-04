پیام تسلیت خانه کارگر و کانون بازنشستگان مازندران به مناسبت اربعین حسینی
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران به همراه اعضای هیئت شهدای جامعه کارگری و مدیریت و کارکنان مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر، فرا رسیدن اربعین حسینی را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک اربعین، جلوه جاودانه عشق، وفاداری، ایثار و آزادگی است؛ میعادگاه دلهایی که در امتداد کاروان نور، راه سرخ حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و یاران باوفایش را با بصیرت، ایمان و استقامت ادامه میدهند.
چهلمین روز عروج سید و سالار شهیدان، تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تجلی ماندگار حماسهای الهی است که با خون پاک شهیدان کربلا، درخت تنومند حقطلبی، عدالتخواهی و کرامت انسانی را برای همیشه تاریخ آبیاری کرد و پرچم مبارزه با ظلم، فساد و استکبار را برافراشته نگه داشت.
اربعین حسینی، نماد وحدت امت اسلامی، نمایش عظیم همبستگی عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و باشکوهترین اجتماع معنوی جهان است؛ اجتماعی که هر ساله میلیونها دلداده از اقوام، مذاهب و ملتهای مختلف را در مسیر نورانی کربلای معلی گرد هم میآورد تا بار دیگر با آرمانهای عاشورا، فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت تجدید میثاق کنند.
اینجانبان، دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، اعضای هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران و مجموعه هیئت مذهبی شهدای جامعه کارگری و مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران، ضمن عرض تسلیت و تعزیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ملت بزرگ ایران اسلامی، جامعه شریف کارگری، بازنشستگان، مستمریبگیران، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و تمامی شیفتگان مکتب عاشورا، از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که همگان را از رهروان راستین نهضت حسینی و پیروان صادق مکتب عزت، آزادگی و ولایت قرار دهد.
بیتردید، پیام ماندگار عاشورا و اربعین، امروز بیش از هر زمان دیگری چراغ راه ملتهای آزاده جهان در مقابله با ظلم، تبعیض، استکبار و بیعدالتی است و فرهنگ حسینی همچنان الهامبخش حرکتهای عدالتخواهانه، کرامتمحور و انسانساز در سراسر عالم به ویژه ایران اسلامی عزیز خواهد بود.
السلام علی الحسین، و علی علی بن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی اصحاب الحسین.
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران/ هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران/ هیئت شهدای جامعه کارگری، مدیریت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران