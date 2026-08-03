به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، علی کشوری، نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان حوزه کارگری با نمایندگان مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح قوانین، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین موضوعی که باید در تمامی حوزه‌های مدیریتی کشور در اولویت قرار گیرد، نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات است؛ زیرا قانون زمانی اثربخش خواهد بود که به‌درستی و بدون کم‌وکاست اجرا شود.

وی با انتقاد از برخی ترک فعل‌ها و ضعف در اجرای قوانین افزود: یکی از مشکلات اساسی که امروز کشور با آن مواجه است، انجام نشدن صحیح وظایف قانونی توسط برخی دستگاه‌ها و مسئولان است. همین مسئله موجب شده است بخش قابل توجهی از وقت مسئولان، نمایندگان مجلس، تشکل‌های مردمی و حتی خود مردم صرف پیگیری مستمر اموری شود که اساساً باید مطابق قانون و بدون نیاز به مطالبه‌گری انجام می‌شد. کشوری تصریح کرد: اگر قوانین و مقررات ابلاغی به‌درستی توسط مجریان اجرا شود، بسیاری از مشکلات و مراجعات مکرر مردم برطرف خواهد شد و دیگر شاهد شکل‌گیری چرخه معیوب پیگیری‌های فرسایشی برای احقاق حقوق قانونی شهروندان نخواهیم بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از جایگاه جامعه کارگری و بازنشستگان، اظهار داشت: ارزش دستان پینه‌بسته کارگران و بازنشستگانی که سال‌های عمر خود را با تلاش، صداقت و سختکوشی در مسیر آبادانی کشور سپری کرده‌اند، کمتر از مجاهدت ایثارگران و شهدا نیست؛ چرا که تلاش آنان نیز نوعی جهاد مقدس در مسیر حفظ استقلال اقتصادی، تولید ملی و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی ایران اسلامی به شمار می‌رود. وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی گفت: در نخستین فرصت، جلسه‌ای با میزبانی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و با حضور وزیر مربوطه، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئولان ذی‌ربط و نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان مازندران برگزار خواهیم کرد تا مهم‌ترین مطالبات معیشتی، رفاهی و درمانی کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه در شهرستان‌های قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی، به‌صورت تخصصی بررسی شود.

کشوری تأکید کرد: در این نشست علاوه بر بررسی راهکارهای رفع مشکلات موجود، موارد احتمالی ترک فعل یا کوتاهی دستگاه‌های اجرایی نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا روند رفع معضلات با سرعت بیشتری دنبال شود و حقوق قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان به شکل مؤثرتری استیفا گردد. نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرهای کوچک، گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما استفاده از ظرفیت خیرین سلامت در کنار اعتبارات دولتی برای توسعه خدمات درمانی است و در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در شهرهای کیاکلا و شیرگاه در دستور کار قرار دارد تا مردم این مناطق برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر نباشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی بیمارستان شهدای زیراب اظهار داشت: نگاه به این بیمارستان صرفاً به‌عنوان یک مرکز درمانی محلی، نگاهی نادرست است. بیمارستان شهدای زیراب به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی و ترانزیتی کشور، باید در تراز یک بیمارستان منطقه‌ای و حتی ملی تجهیز و تقویت شود.

کشوری افزود: محور سوادکوه یکی از پرترددترین مسیرهای مواصلاتی شمال کشور به پایتخت است و سالانه میلیون‌ها مسافر و زائر از این مسیر عبور می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از ترددهای بین‌استانی به مقصد استان‌های شمالی و مشهد مقدس از این محور انجام می‌شود؛ از این رو، در صورت وقوع حوادث گسترده یا تصادفات زنجیره‌ای، بیمارستان شهدای زیراب نخستین و مهم‌ترین مرکز امدادرسانی در این مسیر خواهد بود و توسعه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آن یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این بیمارستان از اولویت‌های جدی ما خواهد بود و این موضوع را از طریق وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط معیشتی و درمانی جامعه کارگری و بازنشستگان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که هیچ بازنشسته‌ای دغدغه تأمین هزینه‌های زندگی یا درمان خود را نداشته باشد. مجلس شورای اسلامی خود را در کنار این قشر شریف می‌داند و بنده نیز تا زمان تحقق مطالبات قانونی کارگران و بازنشستگان، با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی، از هیچ تلاشی برای دفاع از حقوق آنان دریغ نخواهم کرد.

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