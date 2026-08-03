نماینده مجلس:
تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان اولویت مشترک مجلس و دولت است/ توسعه مراکز درمانی منطقه با جدیت دنبال میشود
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همدلی ملی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، گفت: مجلس در کنار دولت، ارتقای معیشت مردم، بهویژه کارگران و بازنشستگان، را در صدر برنامههای خود قرار داده و توسعه زیرساختهای درمانی منطقه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، عمران عباسی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی و سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک رؤسا و اعضای هیئتمدیره کانونهای بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، جمعی از فعالان حوزه کار و تولید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان حوزه درمان و بیمه تأمین اجتماعی، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز همه ما با یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفتهایم و آن، نمایندگی از مطالبات مردم و تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی، رفاهی و درمانی آنان است.
وی با بیان اینکه کشور در سالهای اخیر فشارهای سنگینی را پشت سر گذاشته است، افزود: تحریمهای گسترده، جنگهای تحمیلی و فشارهای اقتصادی، شرایط دشواری را بر کشور تحمیل کرد، اما آنچه موجب عبور جمهوری اسلامی ایران از این مقاطع حساس شد، همراهی، صبر، ایستادگی و همبستگی مردم با نظام و مسئولان بود؛ سرمایهای اجتماعی که همواره پشتوانه اصلی کشور در مواجهه با بحرانها بوده است.
عباسی با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و مقاومت در حفظ انسجام ملی گفت: روحیه مقاومت و استقامت ملت ایران، برگرفته از فرهنگ عاشورا، آموزههای قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و پیامرسانی حضرت زینب کبری(س) است؛ فرهنگی که در بزنگاههای تاریخی، ملت ایران را در برابر فشارها و تهدیدها مقاوم ساخته است. نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی در ادامه به آثار شرایط جنگی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تحولات ناشی از جنگ ١٢ روزه ، بر منابع مالی این سازمان نیز تأثیر گذاشت؛ بهگونهای که در مقاطعی روند وصول حق بیمه با کاهش محسوسی مواجه شد و همین مسئله فشار مضاعفی بر تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات سازمان وارد کرد.
وی افزود: با وجود این شرایط، روند وصول منابع در ماههای بعدی به تدریج بهبود یافت و با همراهی مجموعههای اقتصادی و نظام بانکی، از جمله بانک رفاه کارگران، پرداخت حقوق بازنشستگان و انجام تعهدات سازمان استمرار پیدا کرد؛ ولی متاسفانه با وقوع جنگ تحمیلی سوم در اسفند گذشته و شهادت بزرگترین سرمایه نظام یعنی مقام معظم رهبری و همچنین جمعی از فرماندهان ارشد و وزرا در کنار شهادت مردم و کودکان بی گناه ، مجددا شرایط بحرانی یرای سازمان ایجاد شد که امیدواریم با بازگشت ثبات اقتصادی، شرایط مالی سازمان نیز بیش از گذشته تقویت شود. سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وحدت و همدلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز وظیفه همه ارکان نظام آن است که با انسجام، همفکری و پرهیز از نگاههای مقطعی، در مسیر رفع مشکلات معیشتی مردم، بهویژه کارگران و بازنشستگان، گام برداریم و در کنار رسیدگی به مشکلات روزمره، باید ریشهها و علل اصلی این مسائل نیز شناسایی و برای درمان آنها تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
عباسی با اشاره به روند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: سیاستگذاریهای انجامشده در جلسات مشترک دولت و مجلس بر این مبنا بوده است که بخش عمدهای از ظرفیت بودجه به تقویت معیشت مردم اختصاص یابد. هرچند تحولات پیشآمده بخشی از برنامهها را با تأخیر مواجه کرد، اما اراده مشترک قوای سهگانه همچنان بر حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها استوار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سازمان تأمین اجتماعی را یکی از بزرگترین سرمایههای اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: این سازمان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه سرمایهگذاری و شرکتهای اقتصادی برخوردار است که حاصل سالها پرداخت حق بیمه توسط کارگران و بیمهشدگان است، اما متأسفانه در برخی حوزههای مدیریتی و اقتصادی، از این ظرفیتها به شکل مطلوب بهرهبرداری نشده است.
عباسی تأکید کرد: اگر مدیریت کارآمد، بهرهوری اقتصادی و نظارت دقیقتری بر شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی حاکم بود، امروز نباید جامعه کارگری و بازنشستگان برای تأمین حداقلهای معیشتی و درمانی خود با چنین دغدغههایی مواجه باشند. همچنین دولت باید در چارچوب قوانین، نسبت به تسویه بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشد تا این سازمان بتواند خدمات مطلوبتری به بیمهشدگان ارائه کند.
نماینده مردم حوزه انتخابیه قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: حمایت از تولید ملی، سیاستی راهبردی و مورد تأکید رهبر شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب است و ما نیز با تمام توان از آن حمایت میکنیم، اما این حمایت نباید به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت محصولات یا محدود شدن دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات، دارو و اقلام مورد نیاز منجر شود؛ زیرا کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم نباید تحت تأثیر چنین محدودیتهایی قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه سلامت منطقه گفت: طی دو سال گذشته، اقدامات مؤثری برای توسعه بیمارستان منطقهای ولیعصر(عج) قائمشهر، تجهیز مراکز درمانی و ایجاد درمانگاههای تخصصی در شهرهای فاقد امکانات درمانی آغاز شده است و این مسیر با همکاری مسئولان اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، خیرین نیکاندیش و نمایندگان مجلس تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه خواهد یافت.
عباسی ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان مجلس، دولت، سازمان تأمین اجتماعی، تشکلهای کارگری و خیرین، گامهای مؤثرتری در جهت ارتقای خدمات درمانی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و توسعه زیرساختهای سلامت در منطقه برداشته شود.