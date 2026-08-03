در نشست تشکل های کارگری و بازنشستگان مازندران مطرح شد :
مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان و کارگران مازندران روی میز نمایندگان مجلس/ تأکید بر توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) قائمشهر و اجرای کامل قانون الزام
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نشست مشترک اعضای هیئتمدیره کانونهای بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی .زیرآب و سیمرغ با جمعی از تشکلهای صنفی و فعالان حوزه کارگری مازندران و نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی مطالبات معیشتی، رفاهی و درمانی کارگران و بازنشستگان، در بیمارستان منطقهای ولیعصر(عج) قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، نشست مشترک اعضای هیئتمدیره کانونهای بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر قائمشهر، جویبار،زیرآب سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ با جمعی از تشکلهای صنفی و فعالان حوزه کارگری استان و نمایندگان مردم حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در محل بیمارستان منطقهای ولیعصر(عج) قائمشهر برگزار شد.
در این نشست علی کشوری و عمران عباسی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیر درمان و معاونان مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی مازندران، مسئولان بیمه آتیهسازان حافظ استان، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگرو رئیس و اعضای هیئتمدیره کانونهای بازنشستگان منطقه، اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، مدیر و کادر درمان بیمارستان ولیعصر(عج)، جمعی از نمایندگان تشکلهای صنفی کارگری و همچنین فعالان حوزه کار و تولید حضور داشتند، حاضران درباره مهمترین مطالبات معیشتی، رفاهی و درمانی کارگران و بازنشستگان منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نصرالله دریابیگی، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای معیشتی بر جامعه کارگری و بازنشستگان اظهار کرد: امروز مهمترین دغدغه میلیونها کارگر و بازنشسته، تأمین هزینههای زندگی و برخورداری از خدمات درمانی شایسته است و انتظار میرود همه دستگاههای مسئول برای رفع این مشکلات، هماهنگ و مسئولانه عمل کنند. وی با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون الزام گفت: قانون الزام یکی از مترقیترین قوانین حوزه رفاه اجتماعی و از یادگارهای ارزشمند رهبر شهید انقلاب در دوران مسئولیت ریاست جمهوری ایشان است که متأسفانه با وجود صراحت قانونی، بهصورت کامل اجرا نمیشود. بر اساس این قانون، خدمات درمانی بیمهشدگان وبازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی باید رایگان باشد، اما در عمل بیمهشدگان در مراحل مختلف ناچار به پرداخت هزینههای متعدد درمانی هستند و در مقابل نیز خدمات مطلوب و متناسب با حقوق قانونی آنان ارائه نمیشود. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و مناطق شمال کشور در ادامه با اشاره به مطالبات مزدی بازنشستگان افزود: بخشی از مطالبات مربوط به افزایش حقوق سال جاری همچنان اجرایی نشده است.
آیتمهای مرتبط با حفظ قدرت خرید که از زمان دولت شهید آیتالله رئیسی در احکام حقوقی بازنشستگان پیشبینی شده بود، امسال حذف شده و همچنین برخی مزایایی که طی سالهای گذشته بهطور مستمر پرداخت میشد نیز از فیش حقوقی بازنشستگان افزایش نداشته و بعضا"حذف شده است. دریابیگی تصریح کرد: بازگرداندن این مزایا و اجرای کامل تعهدات قانونی، مطالبه جدی جامعه بازنشستگان است و با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
نایبرئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی منطقه گفت: ارتقای بیمارستان منطقهای ولیعصر(عج) تنها مطالبه مردم قائمشهر نیست، بلکه این مرکز درمانی نقش محوری در ارائه خدمات تخصصی به مردم شهرستانهای جویبار، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی و دیگر مناطق همجواروشمال کشورودیگراستانهای همجوار دارد و توسعه آن میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات درمانی بیمهشدگان وبازنشستگان منطقه را برطرف کند.
وی افزود: تجهیز و توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) باید در اولویت قرار گیرد و در کنار آن، ایجاد درمانگاههای تخصصی در شهرهای شیرگاه، زیراب، کیاکلا و جویبار نیز با حمایت و پیگیری ملی نمایندگان مجلس دنبال شود تا بیمهشدگان وبازنشستگان برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به طی مسافتهای طولانی نباشند و بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، هاشمپور، رئیس بیمارستان منطقهای ولیعصر(عج) قائمشهر، گزارشی از عملکرد این مرکز درمانی و خدمات ارائهشده به بیمهشدگان تأمین اجتماعی ارائه کرد و با تشریح نیازهای توسعهای بیمارستان، بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات پزشکی، افزایش تختهای ویژه، ساخت درمانگاه تخصصی، نصب دستگاه دوم آنژیوگرافی و رفع موانع مربوط به ورود و راهاندازی این دستگاه با توجه به آماده بودن فضای فیزیکی آن تأکید کرد.
همچنین اعضای هیئتمدیره کانونهای بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای صنفی کارگری، مهمترین دغدغهها و مشکلات بازنشستگان و کارگران در حوزه درمان، خدمات بیمهای، معیشت و رفاه را مطرح کردند و خواستار تسریع در رسیدگی به مطالبات قانونی این قشر شدند.
در پایان این نشست، علی کشوری و عمران عباسی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه خدمات درمانی و پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان، بر ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی منطقه، ایجاد مراکز درمانی در شهرهای فاقد امکانات تخصصی، حمایت از تجهیز بیمارستان ولیعصر(عج) قائمشهر و استمرار پیگیری مطالبات معیشتی و رفاهی بازنشستگان و کارگران تأکید کردند. حاضران در این نشست نیز ابراز امیدواری کردند با تعامل نزدیک میان نمایندگان مجلس، سازمان تأمین اجتماعی، تشکلهای کارگری و کانونهای بازنشستگان، زمینه رفع بخش قابل توجهی از مشکلات درمانی، معیشتی و رفاهی جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان استان مازندران فراهم شود.