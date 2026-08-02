مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران خبر داد؛
سازمان آماده اجرای سامانههای خورشیدی برای شهرداریها و دستگاههای اجرایی با مدل پرداخت های منعطف
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران با اشاره تاکید ویژه استاندار محترم بر الزام دستگاههای اجرایی و شهرداریها به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، از آمادگی کامل این سازمان برای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نیروگاههای خورشیدی در سراسر استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از مازندران، محسن رضایی, مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندارن با تشریح ضرورت قطع وابستگی به سوختهای فسیلی و پیشگیری از بحرانهای ناشی از ناترازی برق در فصول گرم و سرد سال، اظهار داشت: توسعه انرژیهای پاک و پایدار، دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای پدافند غیرعامل و مدیریت شهری مدرن در مازندران است.
وی ادامه داد: در همین راستا و پیرو تاکیدات مکرر استاندار محترم مازندران و ابلاغیههای معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراها، تمامی شهرداریها و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به تامین ٢٠ درصد از برق مصرفی خود از طریق پنلهای خورشیدی شدهاند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران با اشاره به تجربه موفق این سازمان در ارائه خدمات به شهرداریهای استان افزود: «همانطور که سازمان همیاری بازوی امین شهرداریها در تأمین خودروهای سبک و سنگین، ماشینآلات عمرانی، تجهیزات آتشنشانی و تأمین قیر و آسفالت بوده و این خدمات را متناسب با شرایط مالی شهرداریهای استان در قالب بستههای متفاوت، از جمله پرداخت نقدی، اقساطی، تهاتری و ترکیبی از شرایط فوق ارائه کرده است، اکنون در حوزه پدافند انرژی نیز با همین رویکرد حمایتی وارد میدان شده است.» وی تصریح کرد: ما شرایط اقتصادی شهرداریها را کاملاً درک میکنیم.
به همین منظور، بستههای متنوع قراردادی و روشهای پرداخت منعطف را طراحی کردهایم تا شهرداریها دغدغهای بابت تامین بودجه نقد و یکجای پروژهها نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و داراییهای خود، اقدام به تجهیز ساختمانهای اداری، ایستگاههای اتوبوس، چراغهای راهنمایی و رانندگی، و پارکها به سیستمهای خورشیدی نمایند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در پایان ضمن دعوت از شهرداران سراسر استان و مدیران دستگاههای اجرایی برای آغاز سریعتر این فرآیند گفت: امروز بستر حقوقی، پشتیبانی عالی استانداری، تخصص فنی و فرمولهای مالی منعطف در سازمان همیاری مازندران کاملاً فراهم است و انتظار میرود شهرداران محترم استان با نگاهی آیندهنگرانه و جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در خدماترسانی شهری به شهروندان در زمان ناترازی شبکه برق، هرچه سریعتر جهت انعقاد تفاهمنامه و اجرای طرحهای خورشیدی با این سازمان وارد فاز عملیاتی شوند.