پایان بلاتکلیفی اسناد مالکیت کشاورزان مازندران

به گزارش ایلنا، عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که همواره مورد تاکید استاندار است، بررسی مشکلات اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مردم بود اظهار کرد: صدور اسناد مالکیتی اراضی کشاورزی در برخی موارد به دلیل تعارضات حقوقی با بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و موقوفات، نیازمند پیگیری و هماهنگی در سطح ملی است که عزم جدی و هم‌افزایی لازم میان دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.

‌ وی افزود: در این راستا مقرر شد مکاتبه‌ای مشترک با امضای استاندار، رئیس‌کل دادگستری مازندران و رئیس مجمع نمایندگان استان با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و همزمان نشست‌های تخصصی در تهران برای پیگیری و رفع این مشکلات برگزار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه رایزنی‌های اولیه در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: با استمرار پیگیری‌ها و هماهنگی میان مجموعه استانداری، دادگستری، مجمع نمایندگان استان و مدیران ملی دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم زمینه حل‌وفصل مشکلات اسناد مالکیت و رفع دغدغه‌های کشاورزان و مردم استان در این بخش فراهم شود.

دادبود تأکید کرد: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و رفع موانع حقوقی موجود از مطالبات جدی مردم مازندران است و این موضوع با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.

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