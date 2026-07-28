پیام تبریک خانه کارگر مازندران به مناسبت روز کارآفرینی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ششم مردادماه، «روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» و آغاز «هفته ملی مهارت»، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت اندیشه، دانش، مهارت، خلاقیت و نوآوری در مسیر تعالی سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور است؛ مناسبتی که اهمیت بی‌بدیل آموزش‌های مهارتی را به عنوان زیربنای تولید، اشتغال، کارآفرینی، خوداتکایی اقتصادی و تحقق جهش تولید بیش از پیش نمایان می‌سازد.

بی‌تردید، امروز توسعه همه‌جانبه، افزایش بهره‌وری، رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به اقتصادی پویا و دانش‌بنیان، در گرو تربیت نیروهای متخصص، توانمند، خلاق و مهارت‌آموخته‌ای است که با اتکا به دانش روز، روحیه کارآفرینی و فرهنگ کار، بتوانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، شکوفایی صنایع، ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان رقابت ملی باشند.

خانه کارگر مازندران همواره بر این باور است که توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی، توانمندسازی نیروی کار و حمایت از کارآفرینان، از مهم‌ترین راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی، افزایش فرصت‌های شغلی پایدار، صیانت از کرامت نیروی کار و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

خانه کارگر مازندران ضمن قدردانی و ارج نهادن به تمامی کارآفرینان، استادکاران، مربیان، آموزش‌دهندگان مهارتی و فعالان عرصه تولید و اشتغال، فرارسیدن ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هفته ملی مهارت را به تمامی کارآفرینان، صنعتگران، کارگران شریف، مهارت‌آموزان، مربیان، کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، فعالان اقتصادی و همه تلاشگران عرصه تولید و اشتغال صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

امید است با عنایات الهی، در پرتو منویات حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همدلی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مراکز آموزشی، شاهد گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی، تقویت کارآفرینی، رونق تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه و منزلت جامعه شریف کار و تولید ایران اسلامی باشیم.

دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان مازندران

منبع ایلنا

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