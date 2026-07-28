مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان:
«مازندران، کارگاه مهارت ایران میشود/ استقرار مراکز کاریابی در مراکز فنی و حرفه ای
مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان مازندران گفت: در دنیایی که مدرک دانشگاهی دیگر تضمینکننده یک شغل آبرومند نیست، استان مازندران مسیر تازهای را در پیش گرفته است؛ مسیری که از کلاسهای درس تئوری عبور کرده و به کارگاههای واقعی، شالیزارها، هتلها و صنایع مادر میرسد.
سید بهنام مهردل در گفتگوی اختصاصی با ایلنا با اشاره به بیکاری بسیاری از جوانان علی رغم دارا بودن مدارک عالیه دانشگاهی معتبر در سطوح مختلف گفت: بسیاری از جوانان میگویند چرا باید علی رغم دارا بودن مدارک دانشگاهی، آموزشهای فنی و حرفهای را انتخاب کنند و اصلا چه تضمینی برای اشتغال آنان پس از اخذ مدارک مهارتی وجود دارد؟ لذا در پاسخ به این گروه از جامعه که سؤال کاملا درست و منطقی را مطرح میکنند باید گفت مدرک دانشگاهی روزگاری سند افتخار بود، اما واقعیت بازار کار امروز شهادت میدهد که آنچه تعیینکننده سرنوشت یک جوان است، «مهارتِ قابل عرضه به بازار» است، نه صرفاً یک گواهی کاغذی. وی با اشاره به اینکه تضمین آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای یک وعده دولتی نیست، افزود: نوع آموزشهای ما مبتنی بر مهارتهای نیازسنجی شده جامعه و یک فرمول علمی برگرفته از تجربه جهانی است.
مهردل افزود: امروز مدل دوگانه آلمان نشان میدهد که تلفیق آموزش با محیط واقعی کار، موجب کاهش نرخ بیکاری جوانان به حدود ۵ درصد خواهد شد و ما هم همین مسیر را در مازندران به عنوان یک الگوی موفق بومیسازی در پیش گرفته ایم. مهردل با اشاره به روند آموزشهای مبتنی بر مهارت بر اساس برنامههای هدف گذاری شده در استان مازندران تصریح کرد : ما سالانه به طور میانگین ۱۱۰ هزار نفر را در بخش دولتی و خصوصی آموزش میدهیم که نیمی از این عزیزان دانشآموزانی هستند که برای آینده خود سرمایهگذاری میکنند و نیم دیگر، بزرگسالان جویای کارند.
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه افزود: طبق رهگیری که در سال ۱۴۰۴ انجام دادیم، از میان کارجویان آموزشدیده، حدود ۱۰ هزار نفر مستقیماً وارد بازار کار شدند. اما نکته درخشان و مایه افتخار مازندران این است که ۸۰ درصد این افراد، یعنی ۸ هزار نفر، نه تنها شاغل شدند، بلکه ضمن خوداشتغالی به عنوان یک کارآفرین نیز وارد فعالیت کسب و کار شدند و علاوه بر خودشان برای دیگران نیز زمینه شغلی همراه با درآمد ایجاد کردند.
وی تصریح کرد: این یعنی ما در آموزش های حرفه ای از آموزشِ صِرف، عبور کرده و به «اکوسیستم اشتغال» رسیدهایم.
مهردل با اشاره به نوع روشهای آموزشی گذشته تا کنون گفت: ما در گذشته آموزشهایمان عمدتاً «عرضهمحور» بود، یعنی هر چه تجهیزات داشتیم آموزش میدادیم. اما امروزه با یک پژوهش میدانی بزرگ بر اساس سند آمایش استان، نیاز واقعی هر شهرستان را شناسایی و تجهیزات و دورهها را منطبق بر آن بازآرایی کردهایم.
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در بخش دیگری از گفتگوی خود در پاسخ به این سؤال که علی رغم آنکه ۸۰ درصد مهارتآموختگان به سمت خوداشتغالی رفتهاند به چه دلیل صنایع بزرگ استان نمیتوانند از این ظرفیت بزرگ استفاده کرده و این نیروهای ماهر را جذب کنند گفت : البته از یک سو این زنگ خطری جدّی برای اقتصاد رسمی و بنگاههای خرد و کلان تولیدی استان محسوب می شود اما از سوی دیگر یک نقطه قوت برای فرهنگ کارآفرینی ماست؛ چرا که بررسیها نشان میدهد کسانی که مهارتهای پرتقاضایی مانند تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، جوشکاری، برق ساختمان و تعمیرات موبایل را فرا میگیرند، ترجیح میدهند جذب صنایع نشوند و دلیل اصلی این تصمیم ، حقوق پایین قانون کار است که قطعا کفاف زندگی یک استادکار و حتی یک کارگر ماهر را نمیدهد.
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه با تأکید بر امر مهم فراگیری مهارتهای نرم و دانش IT گفت: البته این مهارتهای نرمافزاری، تنها در کنار مهارتهای سخت معنا پیدا میکنند و در آینده به دلیل کاهش نیروی کار ماهر، متخصصان حوزههای سخت حکم طلا را خواهند داشت و لذا به همین جهت در کنار این گونه آموزشهای مهارتی سخت محور، ما از حوزه IT، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال هم غافل نیستیم و آنها را جزو مشاغل کلیدی آینده میدانیم.
وی با اشاره به حجم گسترده از نیازهای مهارتی و میزان توان پاسخگویی استان با توجه به زیرساختهای آموزشی موجود خاطرنشان کرد: باید به یک جهش تاریخی و یک سیاست راهبردی افتخار کنیم آن این است که ما به این باور رسیدهایم، اداره کل فنی و حرفه ای به تنهایی نمیتواند بار آموزش ۱۱۰ هزار نفر را به دوش بکشد؛ لذا راز موفقیت ما اجرای «اکوسیستم مهارت» با محوریت شرکای اجتماعی است. مهردل افزود: تنها ۱۶ درصد از آموزشهای مهارتی استان در مراکز دولتی اجرا میشود و این مراکز عمدتاً مأموریت آموزش مهارتهای سخت و سنگین را برعهده دارند و ۸۴ درصد مابقی آموزشها توسط شرکای اجتماعی ما یعنی آموزشگاههای آزاد (که بسیاریشان خودشان شرکتهای دانشبنیان هستند)، دانشگاهها، صنایع، اصناف، پادگانها، زندانها و حتی گروههای جهادی انجام میشود که این بزرگترین و مؤثرترین سیاست مد نظر ما است.
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به نتیجه این همکاری و هم افزایی با شرکای اجتماعی گفت: برای اولین بار در تاریخ استان، ما موفق شدیم «اعتبارات مسئولیت اجتماعی» شرکتهای بزرگ نفتی و دولتی خارج از استان را به سمت مهارتآموزی جوانان مازندران هدایت کنیم. با مبلغ و با تامین و تخصیص ۱۴٠ میلیارد ریال که از این محل جذب کردیم، تنها در ۵ ماه اخیر، ۱۴ کارگاه کاملاً نوین را تجهیز و راهاندازی کردیم؛ کارگاههایی که تا پیش از این در استان وجود نداشتند. این یعنی یک جوان مازندرانی دیگر برای یادگیری جدیدترین مهارتها اعم از اتوماسیون صنعتی گرفته تا جوشکاریهای تخصصی، مجبور به مهاجرت به تهران نیست. و این اقدام مهم عملیاتی مصداق عینی حرفهای ماست.
مهردل در پایان برای جوانانی که به بهانه هفته ملی مهارت، تصمیم جدی برای آینده شغلی خود در نظر دارند توصیه کرد: پیام روشن من برای جوانان عزیز مازندرانی این است که به جای دنبال کردن مسیرهای کلیشهای و رقابت برای پشت میزنشینی، به «بازوی توانمند» خود اعتماد کنند. چرا که مازندران پر از فرصتهای بکر در کشاورزی مدرن، گردشگری خلاق و صنایع پیشرفته است و نقش اساسی ما در این برحه زمانی این است تا مسیر را برای جوانان عزیز به عنوان سرمایه های انسانی این استان بهرهمند در آینده هموار کنیم. وی خطاب به جوانان مازندران تصریح کرد : امروز ۸۰ درصد از جوانانی که به ما اعتماد کردند، نه تنها شاغل که کارآفرین نیز شدهاند و سایر جوانان نیز میتوانند به عنوان نفر بعدی نامشان را در لیست افتخارآفرینان مهارت استان ثبت نمایند.