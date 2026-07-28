سید بهنام مهردل در گفتگوی اختصاصی با ایلنا با اشاره به بیکاری بسیاری از جوانان علی رغم دارا بودن مدارک عالیه دانشگاهی معتبر در سطوح مختلف گفت: بسیاری از جوانان می‌گویند چرا باید علی رغم دارا بودن مدارک دانشگاهی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را انتخاب کنند و اصلا چه تضمینی برای اشتغال آنان پس از اخذ مدارک مهارتی وجود دارد؟ لذا در پاسخ به این گروه از جامعه که سؤال کاملا درست و منطقی را مطرح می‌کنند باید گفت مدرک دانشگاهی روزگاری سند افتخار بود، اما واقعیت بازار کار امروز شهادت می‌دهد که آنچه تعیین‌کننده سرنوشت یک جوان است، «مهارتِ قابل عرضه به بازار» است، نه صرفاً یک گواهی کاغذی. وی با اشاره به اینکه تضمین آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای یک وعده دولتی نیست، افزود: نوع آموزش‌های ما مبتنی بر مهارت‌های نیازسنجی شده جامعه و یک فرمول علمی برگرفته از تجربه جهانی است.

مهردل افزود: امروز مدل دوگانه آلمان نشان می‌دهد که تلفیق آموزش با محیط واقعی کار، موجب کاهش نرخ بیکاری جوانان به حدود ۵ درصد خواهد شد و ما هم همین مسیر را در مازندران به عنوان یک الگوی موفق بومی‌سازی در پیش گرفته ایم. مهردل با اشاره به روند آموزش‌های مبتنی بر مهارت بر اساس برنامه‌های هدف گذاری شده در استان مازندران تصریح کرد : ما سالانه به طور میانگین ۱۱۰ هزار نفر را در بخش دولتی و خصوصی آموزش می‌دهیم که نیمی از این عزیزان دانش‌آموزانی هستند که برای آینده خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیم دیگر، بزرگسالان جویای کارند.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه افزود: طبق رهگیری که در سال ۱۴۰۴ انجام دادیم، از میان کارجویان آموزش‌دیده، حدود ۱۰ هزار نفر مستقیماً وارد بازار کار شدند. اما نکته درخشان و مایه افتخار مازندران این است که ۸۰ درصد این افراد، یعنی ۸ هزار نفر، نه تنها شاغل شدند، بلکه ضمن خوداشتغالی به عنوان یک کارآفرین نیز وارد فعالیت کسب و کار شدند و علاوه بر خودشان برای دیگران نیز زمینه شغلی همراه با درآمد ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: این یعنی ما در آموزش های حرفه ای از آموزشِ صِرف، عبور کرده و به «اکوسیستم اشتغال» رسیده‌ایم.

مهردل با اشاره به نوع روش‌های آموزشی گذشته تا کنون گفت: ما در گذشته آموزش‌هایمان عمدتاً «عرضه‌محور» بود، یعنی هر چه تجهیزات داشتیم آموزش می‌دادیم. اما امروزه با یک پژوهش میدانی بزرگ بر اساس سند آمایش استان، نیاز واقعی هر شهرستان را شناسایی و تجهیزات و دوره‌ها را منطبق بر آن بازآرایی کرده‌ایم.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در بخش دیگری از گفتگوی خود در پاسخ به این سؤال که علی رغم آنکه ۸۰ درصد مهارت‌آموختگان به سمت خوداشتغالی رفته‌اند به چه دلیل صنایع بزرگ استان نمی‌توانند از این ظرفیت بزرگ استفاده کرده و این نیروهای ماهر را جذب کنند گفت : البته از یک سو این زنگ خطری جدّی برای اقتصاد رسمی و بنگاه‌های خرد و کلان تولیدی استان محسوب می شود اما از سوی دیگر یک نقطه قوت برای فرهنگ کارآفرینی ماست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد کسانی که مهارت‌های پرتقاضایی مانند تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، جوشکاری، برق ساختمان و تعمیرات موبایل را فرا می‌گیرند، ترجیح می‌دهند جذب صنایع نشوند و دلیل اصلی این تصمیم ، حقوق پایین قانون کار است که قطعا کفاف زندگی یک استادکار و حتی یک کارگر ماهر را نمی‌دهد.