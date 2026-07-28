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مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان:

«مازندران، کارگاه مهارت ایران می‌شود/ استقرار مراکز کاریابی در مراکز فنی و حرفه ای

«مازندران، کارگاه مهارت ایران می‌شود/ استقرار مراکز کاریابی در مراکز فنی و حرفه ای
کد خبر : 1819396
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مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان مازندران گفت: در دنیایی که مدرک دانشگاهی دیگر تضمین‌کننده یک شغل آبرومند نیست، استان مازندران مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است؛ مسیری که از کلاس‌های درس تئوری عبور کرده و به کارگاه‌های واقعی، شالیزارها، هتل‌ها و صنایع مادر می‌رسد.

سید بهنام مهردل در گفتگوی اختصاصی با ایلنا با اشاره به بیکاری بسیاری از جوانان علی رغم دارا بودن مدارک عالیه دانشگاهی معتبر در سطوح مختلف گفت: بسیاری از جوانان می‌گویند چرا باید علی رغم دارا بودن مدارک دانشگاهی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را انتخاب کنند و اصلا چه تضمینی برای اشتغال آنان پس از اخذ مدارک مهارتی وجود دارد؟ لذا در پاسخ به این گروه از جامعه که سؤال کاملا درست و منطقی را مطرح می‌کنند باید گفت مدرک دانشگاهی روزگاری سند افتخار بود، اما واقعیت بازار کار امروز شهادت می‌دهد که آنچه تعیین‌کننده سرنوشت یک جوان است، «مهارتِ قابل عرضه به بازار» است، نه صرفاً یک گواهی کاغذی. وی با اشاره به اینکه تضمین آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای یک وعده دولتی نیست، افزود: نوع آموزش‌های ما مبتنی بر مهارت‌های نیازسنجی شده جامعه و یک فرمول علمی برگرفته از تجربه جهانی است.

مهردل افزود: امروز مدل دوگانه آلمان نشان می‌دهد که تلفیق آموزش با محیط واقعی کار، موجب کاهش نرخ بیکاری جوانان به حدود ۵ درصد خواهد شد و ما هم همین مسیر را در مازندران به عنوان یک الگوی موفق بومی‌سازی در پیش گرفته ایم. مهردل با اشاره به روند آموزش‌های مبتنی بر مهارت بر اساس برنامه‌های هدف گذاری شده در استان مازندران تصریح کرد : ما سالانه به طور میانگین ۱۱۰ هزار نفر را در بخش دولتی و خصوصی آموزش می‌دهیم که نیمی از این عزیزان دانش‌آموزانی هستند که برای آینده خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیم دیگر، بزرگسالان جویای کارند.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه افزود: طبق رهگیری که در سال ۱۴۰۴ انجام دادیم، از میان کارجویان آموزش‌دیده، حدود ۱۰ هزار نفر مستقیماً وارد بازار کار شدند. اما نکته درخشان و مایه افتخار مازندران این است که ۸۰ درصد این افراد، یعنی ۸ هزار نفر، نه تنها شاغل شدند، بلکه ضمن خوداشتغالی به عنوان یک کارآفرین نیز وارد فعالیت کسب و کار شدند و علاوه بر خودشان برای دیگران نیز زمینه شغلی همراه با درآمد ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: این یعنی ما در آموزش های حرفه ای از آموزشِ صِرف، عبور کرده و به «اکوسیستم اشتغال» رسیده‌ایم.

مهردل با اشاره به نوع روش‌های آموزشی گذشته تا کنون گفت: ما در گذشته آموزش‌هایمان عمدتاً «عرضه‌محور» بود، یعنی هر چه تجهیزات داشتیم آموزش می‌دادیم. اما امروزه با یک پژوهش میدانی بزرگ بر اساس سند آمایش استان، نیاز واقعی هر شهرستان را شناسایی و تجهیزات و دوره‌ها را منطبق بر آن بازآرایی کرده‌ایم.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در بخش دیگری از گفتگوی خود در پاسخ به این سؤال که علی رغم آنکه ۸۰ درصد مهارت‌آموختگان به سمت خوداشتغالی رفته‌اند به چه دلیل صنایع بزرگ استان نمی‌توانند از این ظرفیت بزرگ استفاده کرده و این نیروهای ماهر را جذب کنند گفت : البته از یک سو این زنگ خطری جدّی برای اقتصاد رسمی و بنگاه‌های خرد و کلان تولیدی استان محسوب می شود اما از سوی دیگر یک نقطه قوت برای فرهنگ کارآفرینی ماست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد کسانی که مهارت‌های پرتقاضایی مانند تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، جوشکاری، برق ساختمان و تعمیرات موبایل را فرا می‌گیرند، ترجیح می‌دهند جذب صنایع نشوند و دلیل اصلی این تصمیم ، حقوق پایین قانون کار است که قطعا کفاف زندگی یک استادکار و حتی یک کارگر ماهر را نمی‌دهد.

 
وی ادامه داد: یک جوشکار یا تعمیرکار ماهر با راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک، گاه چندین برابر حقوق یک کارگر و حتی مدیر داخلی و میانی رسمی در بخش صنعت درآمد دارد. بنابراین، او عقل اقتصادی خود را به کار می‌گیرد و کارآفرین می‌شود. مهردل در پاسخ به این سؤال که آیا مهارت‌آموخته بیکار داریم گفت: اگر منظور از این پرسش در حوزه مهارت‌های سخت و صنعتی باشد باید تأکید کنم که بیکاری در این بخش بسیار ناچیز است و اگر هم باشد، مربوط به کسانی است که هنوز مهارتشان به استاندارد بازار نرسیده و ما با طرح «استاد-شاگردی نوین» دقیقاً همین حلقه مفقوده را هدف گرفته‌ایم.
 
وی با اشاره به یکی از انتقادهای جدی جامعه هدف جویای کار به برگزاری برخی دوره‌ها به دلیل عدم تناسب و فاصله معنادار آن با نیاز واقعی بازار، به‌ویژه در بخش کشاورزی کشاورزی و گردشگری مازندران و لزوم بازنگری در الگوها و سرفصل های اصلی و محتوایی این دوره ها، خاطرنشان کرد : با مد نظر قرار دادن انتقادات به عنوان یک موتور محرک، تغییراتی اساسی را آغاز و در فاز نخست کل ساختار آموزشی استان را به «قطب‌های اقتصادی» تبدیل کرده‌ایم؛ در فاز بعدی با تقسیم بندی منطقه ای مازندران و بررسی نیازسنجی ها، غرب استان را برای گردشگری و صنایع غذایی دریایی و مرکز و شرق مازندران را برای اتوماسیون صنعتی و کشاورزی در نظر گرفته و بر همین اساس، محتوای بیش از ۶۰ درصد دوره‌های پرتقاضا بازنگری شده است.
 
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی متولیان امر کارآفرینی، توسعه اشتغال و کسب و کار در استان، به همکاری بین‌دستگاههای اجرایی تاکید و خاطر نشان کرد : در حوزه کشاورزی و گردشگری، لازم است دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در ارائه آموزش‌های خود تجدید نظر جدی کنند؛ چرا که شاهد هستیم هر جا سازمان فنی و حرفه‌ای مستقیماً ورود کرده، موفقیت چشمگیری حاصل شده است و نمونه‌های درخشان آن، پرورش قارچ و بوم‌گردی است که جزء مشاغلی هستند که هم با اقتصاد بومی ما سازگارند و هم بازار بسیار خوبی دارند.
 
مراکز کاریابی تخصصی را در دل مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان مستقر کرده‌ایم
 
مهردل با بیان اینکه اگر با همه این سازوکارها ، فردی بعد از دوره طی شده مهارتی شغل مناسب خود را پیدا نکند، مسئولیت آن متوجه چه نهادی است افزود : قطعا مسئولیت این فاصله در درجه اول با سیستمی است که چرخه آموزش تا اشتغال را به صورت کامل علی رغم برنامه ریزی های صورت گرفته، به مرحله اجرا در نمی آورد چرا که کار ما با صدور گواهی تمام نمی‌شود و برای همین منظور طی برنامه ریزی صورت گرفته، مراکز کاریابی تخصصی را در دل مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان مستقر کرده‌ایم و علاوه بر آن با صنایع نیز قراردادهایی منعقد کردیم که آموزش‌ها دقیقاً بر اساس استاندارد و نیاز آن‌ها باشد. لذا اگر با وجود این مکانیسم‌ها فردی بیکار بماند، یعنی ما در نیازسنجی یا اتصال به بازار خطا کرده‌ایم و موظفیم فوراً آن را اصلاح کنیم.
 
 
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با تاکید بر اینکه در دنیای امروز، هوش مصنوعی در حال تغییر همه چیز است گفت : هوش مصنوعی بسیاری از مشاغل تکراری و تحلیلی را در آینده نزدیک حذف خواهد کرد، اما راز بقا در این دوران، این است: تا جایی که ممکن است انسان‌تر و بومی‌تر عمل کنیم. وی با اشاره به مطالعات بین‌المللی و مزیت‌های بومی استان مازندران، تصریح کرد : سه مهارت راهبردی که جوانان مازندرانی می‌توانند برای آینده شغلی خود به عنوان یک اولویت قابل انجام در حوزه کسب و کار در نظر بگیرند عبارت است از :
 
اول: تکنسین اتوماسیون و کشاورزی دقیق. هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های مزرعه را تحلیل کند، اما ربات را در یک شالیزار گل‌آلود مازندران نمی‌تواند تعمیر کند. این کار به دست و چشم یک انسان ماهر نیاز دارد.
 
دوم: طراحی و ساخت صنایع دستی فناورانه. هوش مصنوعی می‌تواند هزاران طرح برای یک محصول چوبی یا سفالی پیشنهاد بدهد، اما هرگز نمی‌تواند حس چوب مَمرز را زیر دست تراش‌کار بومی ما درک کند. اینجا هوش مصنوعی یک «دستیار طراحی» فوق‌العاده است، نه یک رقیب.
 
سوم‌: تکنسین ارشد جوشکاری و ساخت. برخلاف تصور، ربات‌ها فقط کارهای تکراری را می‌گیرند. جوشکاری در شرایط خاص، تعمیرات اساسی و سازه‌های پیچیده، نیازمند تشخیص لحظه‌ای و هنر دست یک متخصص خبره است.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه با تأکید بر امر مهم فراگیری مهارت‌های نرم و دانش IT گفت: البته این‌ مهارت‌های نرم‌افزاری، تنها در کنار مهارت‌های سخت معنا پیدا می‌کنند و در آینده به دلیل کاهش نیروی کار ماهر، متخصصان حوزه‌های سخت حکم طلا را خواهند داشت و لذا به همین جهت در کنار این گونه آموزش‌های مهارتی سخت محور، ما از حوزه IT، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال هم غافل نیستیم و آن‌ها را جزو مشاغل کلیدی آینده می‌دانیم.

وی با اشاره به حجم گسترده از نیازهای مهارتی و میزان توان پاسخگویی استان با توجه به زیرساخت‌های آموزشی موجود خاطرنشان کرد: باید به یک جهش تاریخی و یک سیاست راهبردی افتخار کنیم آن این است که ما به این باور رسیده‌ایم، اداره کل فنی و حرفه ای به تنهایی نمی‌تواند بار آموزش ۱۱۰ هزار نفر را به دوش بکشد؛ لذا راز موفقیت ما اجرای «اکوسیستم مهارت» با محوریت شرکای اجتماعی است. مهردل افزود: تنها ۱۶ درصد از آموزش‌های مهارتی استان در مراکز دولتی اجرا می‌شود و این مراکز عمدتاً مأموریت آموزش مهارت‌های سخت و سنگین را برعهده دارند و ۸۴ درصد مابقی آموزش‌ها توسط شرکای اجتماعی ما یعنی آموزشگاه‌های آزاد (که بسیاری‌شان خودشان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند)، دانشگاه‌ها، صنایع، اصناف، پادگان‌ها، زندان‌ها و حتی گروه‌های جهادی انجام می‌شود که این بزرگترین و مؤثرترین سیاست مد نظر ما است.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به نتیجه این همکاری و هم افزایی با شرکای اجتماعی گفت: برای اولین بار در تاریخ استان، ما موفق شدیم «اعتبارات مسئولیت اجتماعی» شرکت‌های بزرگ نفتی و دولتی خارج از استان را به سمت مهارت‌آموزی جوانان مازندران هدایت کنیم. با مبلغ و با تامین و تخصیص ۱۴٠ میلیارد ریال که از این محل جذب کردیم، تنها در ۵ ماه اخیر، ۱۴ کارگاه کاملاً نوین را تجهیز و راه‌اندازی کردیم؛ کارگاه‌هایی که تا پیش از این در استان وجود نداشتند. این یعنی یک جوان مازندرانی دیگر برای یادگیری جدیدترین مهارت‌ها اعم از اتوماسیون صنعتی گرفته تا جوشکاری‌های تخصصی، مجبور به مهاجرت به تهران نیست. و این اقدام مهم عملیاتی مصداق عینی حرف‌های ماست.

مهردل در پایان برای جوانانی که به بهانه هفته ملی مهارت، تصمیم جدی برای آینده شغلی خود در نظر دارند توصیه کرد: پیام روشن من برای جوانان عزیز مازندرانی این است که به جای دنبال کردن مسیرهای کلیشه‌ای و رقابت برای پشت میزنشینی، به «بازوی توانمند» خود اعتماد کنند. چرا که مازندران پر از فرصت‌های بکر در کشاورزی مدرن، گردشگری خلاق و صنایع پیشرفته است و نقش اساسی ما در این برحه زمانی این است تا مسیر را برای جوانان عزیز به عنوان سرمایه های انسانی این استان بهره‌مند در آینده هموار کنیم. وی خطاب به جوانان مازندران تصریح کرد : امروز ۸۰ درصد از جوانانی که به ما اعتماد کردند، نه تنها شاغل که کارآفرین نیز شده‌اند و سایر جوانان نیز می‌توانند به عنوان نفر بعدی نام‌شان را در لیست افتخارآفرینان مهارت استان ثبت نمایند.

منبع ایرنا
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خبرنگار : صفا رنجبر
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