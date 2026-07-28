فرماندار میاندورود:
اصحاب راستین رسانه در تمامی بزنگاههای انقلاب در صحنه هستند/ پرهیز از کلام ناصواب
فرماندار میاندورود با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، اصحاب راستین رسانه را همراهان همیشگی انقلاب در بزنگاههای حساس دانست و بر مسئولیت سنگین قلم، رعایت اخلاق رسانهای و پرهیز از بیان مطالب ناصواب تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مرتضی بابایی لولتی در جلسه شورای اداری شهرستان، اظهار کرد: در کلام رهبر شهید، بیان شده که با روحیه جهادی میتوان کوه مشکل را جابهجا کرد.
وی افزود: امروز وظیفه ما مراقبت دائمی از انقلاب اسلامی است و این کار را با مدیریت جهادی انجام میدهیم.
فرماندار میاندورود گفت: استاندار مازندران، یکی از مدیران در تراز ملی است که به واقع مدیریت جهادی انجام میدهد، شب و روز نمیشناسد، کار شبانهروزی انجام میدهد خستگی ناپذیر است و ما هم وظیفه داریم با تاسی از این مدیر جهادی، پابهپای استاندار کار کنیم، این وظیفه همه ما است.
این مسئول تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که باید با تعامل و هماهنگی همه قوا و ارکان مختلف جامعه، به سمت مبارزه با دشمنی برویم که زیرساختهای ما را هدف قرار داده است.
بابایی ادامه داد: باید سرعت رشد و توسعه را در کشور شتاب بخشیم، هر کسی در این مسیر، سهمی دارد و نباید کمکاری کنیم.
وی با بیان اینکه در مرداد ماه و در آستانه روز خبرنگار قرار داریم، خاطرنشان کرد: این روز را به اصحاب راستین رسانه تبریک میگویم، انسانهای شریفی که در تمام بزنگاههای انقلاب، در عرصه بودند.
فرماندار میاندورود اظهار کرد: در جنگ مشاهده کردیم، اهالی رسانه هم پابهپای نیروهای مسلح، در صحنه بودند، اطلاعرسانی میکردند، خدمت صادقانه داشتند، به دنبال نام و عنوان نبودند، کیسهای ندوخته بودند، این گروه از اهالی رسانه در هر نقطه از ایران اسلامی که فعالیت میکنند شایسته احترام هستند.
فرماندار میاندورود افزود: اما در مقابل، عده بسیار معدودی، رسالت اصلی خود را فراموش کرده و بیتوجه به اخلاق رسانهای، به مسئولان زحمتکش ما انگ میزنند و هر کلام ناصوابی را بر زبان میرانند و به رشته تحریر میآوردند، در حالی که در قرآن کریم به قلم، سوگند یاد شده و قلم وظیفه سنگینی بر دوش دارد.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رعایت الگوی مصرف، گفت: مسئولان دستگاههای اداری و اجرایی برای کاهش مصرف برق، پویش ۲۵ درجه دمای محیط را لحاظ کنند.