به گزارش ایلنا، مرتضی بابایی لولتی در جلسه شورای اداری شهرستان، اظهار کرد: در کلام رهبر شهید، بیان شده که با روحیه جهادی می‌توان کوه مشکل را جابه‌جا کرد.

وی افزود: امروز وظیفه ما مراقبت دائمی از انقلاب اسلامی است و این کار را با مدیریت جهادی انجام می‌دهیم.

فرماندار میاندورود گفت: استاندار مازندران، یکی از مدیران در تراز ملی است که به واقع مدیریت جهادی انجام می‌دهد، شب و روز نمی‌شناسد، کار شبانه‌روزی انجام می‌دهد خستگی ناپذیر است و ما هم وظیفه داریم با تاسی از این مدیر جهادی، پابه‌پای استاندار کار کنیم، این وظیفه همه ما است.

این مسئول تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که باید با تعامل و هماهنگی همه قوا و ارکان مختلف جامعه، به سمت مبارزه با دشمنی برویم که زیرساخت‌های ما را هدف قرار داده است.

بابایی ادامه داد: باید سرعت رشد و توسعه را در کشور شتاب بخشیم، هر کسی در این مسیر، سهمی دارد و نباید کم‌کاری کنیم.

وی با بیان اینکه در مرداد ماه و در آستانه روز خبرنگار قرار داریم، خاطرنشان کرد: این روز را به اصحاب راستین رسانه تبریک می‌گویم، انسان‌های شریفی که در تمام بزنگاه‌های انقلاب، در عرصه بودند.

فرماندار میاندورود اظهار کرد: در جنگ مشاهده کردیم، اهالی رسانه هم پابه‌پای نیروهای مسلح، در صحنه بودند، اطلاع‌رسانی می‌کردند، خدمت صادقانه داشتند، به دنبال نام و عنوان نبودند، کیسه‌ای ندوخته بودند، این گروه از اهالی رسانه در هر نقطه از ایران اسلامی که فعالیت می‌کنند شایسته احترام هستند.

فرماندار میاندورود افزود: اما در مقابل، عده بسیار معدودی، رسالت اصلی خود را فراموش کرده و بی‌توجه به اخلاق رسانه‌ای، به مسئولان زحمتکش ما انگ می‌زنند و هر کلام ناصوابی را بر زبان می‌رانند و به رشته تحریر می‌آوردند، در حالی که در قرآن کریم به قلم، سوگند یاد شده و قلم وظیفه سنگینی بر دوش دارد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رعایت الگوی مصرف، گفت: مسئولان دستگاه‌های اداری و اجرایی برای کاهش مصرف برق، پویش ۲۵ درجه دمای محیط را لحاظ کنند.

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