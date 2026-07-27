نصرالله دریابیگی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا ضمن تبریک فرا رسیدن پنجم مرداد، سالروز تأسیس نهاد مقدس نماز جمعه، اظهار داشت: اقامه نماز جمعه از ارزشمندترین یادگارهای پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و ائمه اطهار(ع) است که در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی، دینی و اجتماعی کشور احیا شد و امروز به برکت این نگاه بلند، به یکی از مهم‌ترین تریبون‌های مردمی نظام اسلامی تبدیل شده است.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) در پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ با صدور حکمی، آیت‌الله سید محمود طالقانی را به عنوان نخستین امام جمعه تهران منصوب کردند و نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آن عالم مجاهد اقامه شد؛ اقدامی تاریخی که زمینه‌ساز گسترش این فریضه الهی در سراسر کشور و تبدیل آن به کانونی برای تبیین معارف اسلامی، افزایش آگاهی عمومی و تحکیم انسجام ملی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه نماز جمعه همواره فراتر از یک عبادت فردی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و همبستگی اجتماعی بوده است، تصریح کرد: این سنگر مقدس باید همچنان عامل اصلی وحدت و انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از حق و عدالت در برابر ظلم و ستم، مقابله با جنگ روانی دشمنان و زبان گویای مردم در پیگیری و تحقق مطالبات برحق آنان باشد. دریابیگی خاطرنشان کرد: نماز جمعه ظرفیتی کم‌نظیر برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحولات داخلی و بین‌المللی دارد و ائمه جمعه به عنوان شخصیت‌های مورد اعتماد مردم می‌توانند با تبیین صحیح مسائل، امیدآفرینی، تقویت همدلی و افزایش اعتماد عمومی، نقش مؤثری در حل مسائل جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نماز جمعه در اندیشه رهبر شهید امت اسلامی اظهار داشت : معظم‌له از نماز جمعه به عنوان «قلب فرهنگی هر شهر» یاد کرده‌اند؛ تعبیری که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این نهاد در هدایت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. از همین رو انتظار می‌رود این جایگاه ارزشمند بیش از پیش در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسخگویی به دغدغه‌های مردم ایفای نقش کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر با محوریت تولید، اقتصاد، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید ملی، گفت: بخش قابل توجهی از شعارهای سال رهبر شهید انقلاب اسلامی ناظر بر اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت تولید، اقتصاد مقاومتی و بهبود معیشت مردم بوده است و رهبری سوم انقلاب نیز در نخستین نامگذاری دوران زعامت خود، شعار سال را با محوریت اقتصادی آغاز کردند که نشانگر اهمیت این موضوع در کشور است؛ بنابراین انتظار طبیعی جامعه این است که تریبون‌های نماز جمعه نیز با اهتمام ویژه، مطالبه، اجرای دقیق این سیاست‌ها را از مسئولان دنبال کنند.

وی ادامه داد: امروز بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه جامعه کارگری، بازنشستگان، تولیدکنندگان و اقشار حقوق‌بگیر، از فشارهای سنگین اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی رنج می‌برند. در چنین شرایطی، ائمه جمعه می‌توانند ضمن حفظ وحدت و امید در جامعه، صدای رسای مردم در مطالبه‌گری از مسئولان برای برنامه‌ریزی صحیح، مبارزه با فساد، اصلاح ساختارهای اقتصادی، حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند.

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