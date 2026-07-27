آغاز خدمترسانی کامل مواکب مازندران در اربعین؛
استقرار بیش از ۳ هزار خادم داوطلب مازندران در مسیر زائران حسینی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مازندران از پایان موفقیتآمیز انتقال امکانات و تجهیزات مواکب این استان به کشور عراق خبر داد و گفت: تمامی مواکب مازندران با ظرفیت کامل در محل تعیین شده مستقر شده و از روز گذشته خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را آغاز کردهاند.
به گزارش ایلنا، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مازندران با بیان اینکه بیش از سه هزار خادم داوطلب از دیار علویان در این حرکت عظیم مردمی مشارکت دارند، افزود: این خادمان تا روز اربعین با تمام توان در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهند بود و مجموعهای گسترده از خدمات شامل اطعام، اسکان، برنامههای فرهنگی، خدمات درمانی، راهنمایی و پاسخگویی به زائران را ارائه میکنند.
مرتضی عبادی با اشاره به حجم گسترده خدمات مواکب استان اظهار داشت: مواکب مازندران برای اسکان حدود ۵۰۰ هزار زائر برنامهریزی کرده و پیشبینی میشود تا پایان اربعین بیش از دو میلیون وعده غذای اصلی به همراه میانوعدههای متنوع میان زائران توزیع شود.
وی افزود: در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی نیز جایگاه ویژهای در مواکب مازندران دارد. اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم عزاداری آقا اباعبدالله الحسین (ع)، سخنرانیهای معرفتی، محافل قرآنی، همایشهای فرهنگی، مجالس روضه، اجرای برنامههای ویژه کودکان، توزیع بستههای فرهنگی و بهرهگیری از سخنرانان و مداحان برجسته از جمله برنامههایی است که برای زائران تدارک دیده شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مازندران با اشاره به استقبال چشمگیر مردم استان از سفر اربعین گفت: تاکنون بیش از ۵۴ هزار نفر از مردم مازندران، با وجود همزمانی این ایام با فصل برداشت شالیزارها، در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و این آمار همچنان در حال افزایش است.
وی ادامه داد: از مجموع زائران ثبتنامشده، ۴۱ هزار نفر مرز بینالمللی مهران و ۹ هزار و ۳۰۰ نفر مرز خسروی را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند. عبادی با توصیه به زائران برای انتخاب مرز خسروی اظهار کرد: این مرز به دلیل ازدحام کمتر، آبوهوای مناسبتر، روان بودن تردد و برخورداری از امکانات گسترده، شرایط مطلوبی برای سفر زائران فراهم کرده و میتواند سفری آرامتر و ایمنتر را برای مشتاقان زیارت اربعین رقم بزند.
وی همچنین دسترسی آسان زائران به اطلاعات مواکب استان را از دغدغههای مهم ستاد عنوان کرد و گفت: به همین منظور اپلیکیشن «رواق ارادت» طراحی و در اختیار مردم قرار گرفته است.
این برنامه از طریق پایگاه اطلاعرسانی مازندعتبات به آدرس https://mazandatabat.ir قابل دریافت بوده و زائران میتوانند با نصب آن، از محل استقرار مواکب استان، نوع خدمات، موقعیت جغرافیایی، مسیرهای دسترسی و سایر اطلاعات مورد نیاز آگاه شوند و همچنین نظرات و ارزیابی خود را از کیفیت خدمات مواکب در سامانه ثبت کنند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مازندران در پایان با قدردانی از مشارکت مردم، خیران و خادمان اربعین تأکید کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ برای مردم ولایتمدار دیار علویان است و مواکب مازندران با تمام ظرفیت تلاش خواهند کرد تا جلوهای شایسته از فرهنگ میزبانی ایرانی و عشق به اهلبیت(ع) را در بزرگترین اجتماع معنوی جهان به نمایش بگذارند.