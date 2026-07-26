توافق برای توسعه همکاریهای راهبردی مازندران و ویتنام؛
توسعه صادرات محور نقشه راه همکاریهای استاندار مازندران و سفیر ویتنام
استاندار مازندران در نشست مشترک با «نوین لوئونگ ناک» سفیر ویتنام در ایران، با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و ویتنام دارای پیشینهای ارزشمند در روابط دوجانبه هستند و این اشتراکات میتواند زمینهساز گسترش همکاریها در حوزههای مختلف ازجمله توسعه صادرات در بخش های مرکبات، کیوی و ماکیان، انتقال فناوری، تبادل علم، اعزام هیأتهای اقتصادی، برگزاری نمایشگاههای مشترک،افزایش بهره وری کشاورزی و توسعه رونق گردشگری باشد.
به گزارش ایلنا از مازندران، مهدی یونسی استاندار مازندران در دیدار با «نوین لوئونگ ناک» سفیر ویتنام در ایران با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی و تجاری از مهمترین محورهای همکاری میان مازندران و ویتنام خواهد بود، افزود: ویتنام در حوزه تولید، فناوری و صنایع پیشرفته از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و مازندران نیز آمادگی دارد از تجربیات و فناوریهای این کشور بهویژه در بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری اراضی استفاده کند.
استاندار مازندران با اشاره به توانمندیهای این استان در حوزه تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی، تصریح کرد: مازندران در تولید پروتئین سفید از جمله مرغ و آبزیان، همچنین تولید مرکبات، کیوی و سایر محصولات کشاورزی از استانهای پیشرو کشور است و ظرفیت بالایی برای صادرات این محصولات به ویتنام دارد، همچنین در حوزه صنایع پلاستیک و محصولات پلیمری نیز آمادگی توسعه همکاریهای تجاری وجود دارد.
یونسی با تأکید بر ضرورت تبادل هیأتهای اقتصادی میان دو طرف، گفت: اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری، برگزاری نمایشگاههای تخصصی بهویژه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی میتواند زمینه توسعه مبادلات تجاری را بیش از گذشته فراهم کند. وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و دانشگاهی استان مازندران، خاطرنشان کرد: وجود دانشگاههای معتبر و متعدد در استان، بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای علمی فراهم کرده است و میتوان با برقراری ارتباط میان دانشگاهها، تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژههای مشترک پژوهشی، سطح همکاریهای علمی دو طرف را ارتقا داد. استاندار مازندران همچنین با اشاره به توانمندیهای ایران در حوزه پزشکی، اظهار کرد: نظام پزشکی کشور از جایگاه علمی مناسبی در سطح جهان برخوردار است و این آمادگی وجود دارد که همکاریهای مشترک در بخش سلامت، آموزش پزشکی و تبادل تجربیات میان دو طرف توسعه یابد.
یونسی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان مازندران نیز گفت: بهشت ایران با برخورداری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی منحصر بهفرد، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران و سرمایهگذاران خارجی دارد و توسعه همکاریهای گردشگری میان مازندران و ویتنام میتواند به تعمیق روابط دو طرف کمک کند.
وی در پایان با تأکید بر استفاده متقابل از ظرفیتهای فناورانه دو طرف، افزود: مازندران آماده انتقال تجربیات خود در حوزه تولید پروتئین سفید و صنایع وابسته است و در مقابل، از فناوریها و تجربیات ویتنام در حوزه برنج، کشاورزی نوین و افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی بهرهمند خواهد شد؛ همکاریهایی که میتواند به تقویت روابط اقتصادی، علمی و فناوری میان دو طرف منجر شود.