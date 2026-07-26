مازندران ظرفیت های بالایی برای تبدیل شدن به شریک راهبردی ویتنام در شمال ایران را دارد

به گزارش ایلنا از مازندران، نوین لوئونگ ناک سفیر کشور ویتنام در ایران در دیدار با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، با قدردانی از میزبانی استاندار، اظهار کرد: از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متنوع استان مازندران در حوزه‌های مختلف شگفت‌زده شدم و معتقدم زمینه‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌های مشترک میان ویتنام و این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری دو طرف خواهد بود، افزود: می‌توانیم در زمینه فناوری‌های نوین کشاورزی، تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی همکاری‌های مؤثری داشته باشیم. سفیر ویتنام در ایران با تأکید بر اهمیت تبادل هیأت‌های تخصصی، تصریح کرد: اعزام و پذیرش هیأت‌های کارشناسی، دانشگاهی و دانشجویی می‌تواند زمینه انتقال دانش و فناوری و تقویت روابط علمی میان مازندران و ویتنام را فراهم کند.

لوئونگ ناک با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری دو طرف، خاطرنشان کرد: طبیعت زیبای مازندران شباهت زیادی به ویتنام دارد؛ به‌ویژه شالیزارها و مزارع برنج این استان برای ما بسیار آشنا و جذاب است. همچنین در سفر به مازندران از چشمه‌های آب‌گرم طبیعی در جاده هراز بازدید کردم که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری محسوب می‌شود. وی با استقبال از گسترش همکاری‌های گردشگری، گفت: می‌توان با ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر میان دو طرف، زمینه تبادل گردشگران میان ویتنام و استان مازندران را فراهم کرد و از ظرفیت‌های موجود در این بخش بهره گرفت.

سفیر ویتنام همچنین با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی مازندران، اظهار کرد: در این نشست ایده‌های مناسبی برای توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی، تبادل کارشناسان و گسترش همکاری‌های اقتصادی مطرح شد که می‌تواند به افزایش سطح مبادلات تجاری دو طرف منجر شود. وی با بیان اینکه ویتنام سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار صادرات محصولات شیلاتی دارد، افزود: این کشور از فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی و آبزی‌پروری برخوردار است و آمادگی دارد این فناوری‌ها را برای افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی در اختیار طرف ایرانی قرار دهد.

لوئونگ ناک ادامه داد: همچنین آمادگی داریم با میزبانی از کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی مازندران، دوره‌های آموزشی و بازدیدهای تخصصی از مزارع و مراکز تولیدی ویتنام را برگزار کنیم تا زمینه انتقال تجربیات و فناوری‌های نوین فراهم شود. وی از تجار و فعالان اقتصادی مازندران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی ویتنام دعوت کرد و گفت: آمادگی داریم امکان حضور تجار استان در این نمایشگاه، برگزاری نشست‌های تجاری و بازدید از مزارع و مراکز تولیدی ویتنام را فراهم کنیم.

سفیر ویتنام در پایان با اشاره به برقراری پرواز میان ایران و ویتنام که قرار است از شهریورماه آغاز شود، اظهار کرد: راه‌اندازی این مسیر هوایی فرصت مناسبی برای تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، گردشگران و هیأت‌های تخصصی خواهد بود و می‌تواند فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک میان ویتنام و استان مازندران رقم بزند.

منبع ایلنا

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