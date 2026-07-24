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رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران:

دشمن در تحقق اهداف جنگ علیه ایران ناکام ماند

دشمن در تحقق اهداف جنگ علیه ایران ناکام ماند
کد خبر : 1817865
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رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه آمریکا و متحدانش از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با ابزارهایی مانند تحریم، جنگ، کودتا، ترور و جنگ رسانه‌ای درصدد تضعیف جمهوری اسلامی بوده‌اند، گفت: در جنگ اخیر نیز دشمن در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود از جمله ایجاد فروپاشی داخلی، تجزیه ایران و نابودی توان دفاعی کشور ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و قدرت‌های استکباری علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ منافع قدرت‌های بزرگ را در منطقه به خطر انداخت و از همان ابتدای انقلاب، دشمنان با طراحی توطئه‌های مختلف درصدد براندازی نظام اسلامی برآمدند.

وی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی و نظامی، تحریک رژیم بعث عراق برای آغاز جنگ تحمیلی، اجرای کودتای نوژه و حمایت از گروه‌های ضدانقلاب از جمله این اقدامات بود، افزود: با وجود حمایت گسترده قدرت‌های غربی و شرقی از صدام و صرف میلیاردها دلار برای جنگ علیه ایران، ملت ایران با مقاومت و ایستادگی اجازه نداد دشمن به اهداف خود برسد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور در سال‌های نخست انقلاب، گفت: دشمن با هدف قطع درآمدهای نفتی ایران، سکوهای نفتی را هدف قرار داد، اما با سیاست‌های اتخاذشده و تکیه بر اقتصاد مقاومتی، این توطئه نیز با شکست مواجه شد.

حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به جنایت‌های آمریکا و هم‌پیمانانش، بمباران مدارس، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از گروهک منافقین و ترور بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی را از نمونه‌های دشمنی با ملت ایران دانست و تصریح کرد: آمریکایی‌ها در حالی دیگران را به تروریسم متهم می‌کنند که خود از گروه‌های تروریستی و جنایتکار حمایت کرده‌اند.

وی جنگ رسانه‌ای و فرهنگی را از دیگر برنامه‌های دشمن برشمرد و اظهار کرد: رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی، پزشکی، فناوری هسته‌ای، دفاعی و نظامی را نادیده بگیرند و با سیاه‌نمایی، امید را از جامعه بگیرند، در حالی که ایران در بسیاری از عرصه‌های علمی و دفاعی در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به جنگ اخیر، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا اهدافی همچون فروپاشی داخلی، تجزیه ایران، نابودی صنعت موشکی و هسته‌ای، خلع سلاح نیروهای مسلح، تغییر رهبری و تسلیم ملت ایران را اعلام کرده بود، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.

وی افزود: دشمن با هدف ایجاد ناامنی داخلی، مراکز انتظامی و امنیتی کشور را هدف قرار داد تا زمینه فعالیت عناصر ضدانقلاب و اراذل و اوباش فراهم شود، اما با حضور مردم، نیروهای انتظامی، بسیج و سایر نیروهای مسلح، این نقشه نیز با شکست روبه‌رو شد.

حسینی مازندرانی با بیان اینکه توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، گفت: برخلاف ادعاهای دشمن، زیرساخت‌های دفاعی کشور حفظ شده و نیروهای مسلح ایران توانستند ضربات مؤثری به مراکز و منافع دشمن وارد کنند.

وی همچنین از نقش مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید انقلاب قدردانی کرد و گفت: این اقدام موجب آرامش خاطر مردم و استمرار ثبات کشور شد و بار دیگر نشان داد نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مستحکم مردمی و ساختاری برخوردار است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این نبرد پیروز میدان بوده است، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، همه توطئه‌های دشمن را خنثی کرده و همان‌گونه که در طول چهار دهه گذشته از آزمون‌های سخت عبور کرده، در آینده نیز با اقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد.

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