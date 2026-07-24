امام جمعه ساری: دشمنان امروز علاوه بر مخالفت با ایران مستقل، با حاکمیت دینی نیز مخالف هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به ایام اسارت حضرت زینب(س)، شناخت اهداف آشکار و پنهان دشمن را از مهم‌ترین الزامات هر نبرد دانست و اظهار کرد: دشمنان اسلام همواره یک هدف اعلامی و یک هدف پنهان داشته‌اند؛ همان‌گونه که بنی‌امیه در ظاهر به دنبال تسلیم امام حسین(ع) بودند، اما هدف اصلی آنان خاموش کردن نور اسلام، وحی و ارزش‌های دینی بود.

وی با استناد به فرازی از خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید، افزود: حضرت زینب(س) به یزید فرمود هرچه تلاش کنی، هرگز نمی‌توانی یاد اهل‌بیت(ع) و نور وحی را از بین ببری. این سخن نشان می‌دهد دشمنان از ابتدا با اصل دین و اسلام ناب مشکل داشته‌اند و امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی همان مسیر را دنبال می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تصریح کرد: دشمنان امروز علاوه بر مخالفت با ایران مستقل، با حاکمیت دینی نیز مخالف هستند و به همین دلیل ترویج سبک زندگی غربی و فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی را دنبال می‌کنند. هر کس در مسیر تقویت دین و ارزش‌های اسلامی حرکت کند، در جبهه امام حسین(ع) قرار دارد و هر اقدامی برای تضعیف فرهنگ دینی، کمک به جبهه دشمن است.

محمدی لائینی با اشاره به بخش دیگری از خطبه حضرت زینب(س) درباره عزت و اقتدار در برابر دشمن، گفت: مسئولان سیاسی و دستگاه دیپلماسی کشور باید در برابر آمریکا و مستکبران عالم با عزت رفتار کنند و همان روحیه‌ای را داشته باشند که حضرت زینب(س) در برابر یزید از خود نشان داد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از موضع قدرت برخوردار است، افزود: در میدان نبرد نیز دست برتر با ایران است و در روزهای اخیر عملیات‌های موشکی و پهپادی کشور با موفقیت بیشتری نسبت به گذشته انجام شده است.

امام جمعه ساری ادامه داد: حتی وزیر خارجه آمریکا نیز به ویرانگر بودن حملات ایران اذعان کرده است. آغازگر جنگ دشمن بوده و جمهوری اسلامی در حال دفاع مشروع از خود است؛ بنابراین امروز دست برتر در میدان از آن ایران است.

محمدی لائینی تأکید کرد: از مسئولان کشور درخواست می‌کنیم فعلاً کلمه «مذاکره» را به زبان نیاورند و اجازه دهند فرزندان شجاع این ملت در میدان نبرد پاسخ لازم و انتقام دشمن متجاوز را بگیرند.

وی با اشاره به شرایط منطقه نیز اظهار کرد: اقدامات جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن موجب شده دشمن ناچار به تقسیم توان نظامی خود در منطقه شود و این موضوع قدرت محور مقاومت را افزایش داده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت بصیرت در جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت عمارگونه نیاز داریم تا جبهه حق و باطل با تبلیغات دشمن جابه‌جا نشود و مردم بتوانند حقیقت را تشخیص دهند.

وی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سایر حامل‌های انرژی را یک وظیفه همگانی دانست و افزود: اسراف از بزرگ‌ترین منکرهاست و همه مردم باید با مدیریت مصرف، دولت را در تأمین انرژی یاری کنند.

محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، از خدمات گسترده موکب‌های ایرانی قدردانی کرد و گفت: هزاران موکب و صدها هزار خادم در داخل و خارج از کشور مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند و این حرکت عظیم مردمی، جلوه‌ای از همبستگی جهان اسلام است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی، افزود: امسال نیز حضور پرشور مردم در مراسم اربعین و صحنه‌های اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه ساری همچنین پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت و نماز جمعه را پایگاهی مهم برای وحدت، بصیرت و انسجام جامعه دانست و از تلاش همه ائمه جمعه، اعضای ستادهای نماز جمعه و شرکت‌کنندگان در این آیین عبادی ـ سیاسی قدردانی کرد.

وی از خدمات فرماندهی انتظامی استان مازندران و شهرستان ساری در برقراری امنیت تقدیر کرد و برای عزت، امنیت، اقتدار نیروهای مسلح، سربلندی ملت ایران و موفقیت مسئولان نظام دعا کرد.

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