به گزارش ایلنا، نخستین جلسه ستاد برگزاری یادواره شهدای کارگر استان مازندران به میزبانی شهرستان قائم‌شهر و به ریاست حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، در محل خانه کارگر استان برگزار شد.

در این نشست، سرهنگ محمدی رئیس بسیج کارگری و کارخانجات استان مازندران، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و مناطق شمال کشور، محمد بازیار قائم‌مقام خانه کارگر استان و صفا رنجبر کوچکسرایی مدیر مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران نیز حضور داشتند و درباره ابعاد مختلف برگزاری این یادواره بزرگ استانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در جریان این جلسه، اعضای ستاد با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام کارگر، بر طراحی و اجرای برنامه‌ای فاخر، مردمی و اثرگذار با رویکرد فرهنگی، انقلابی و تبیینی تأکید کردند؛ برنامه‌ای که در شأن مقام شامخ شهدای کارگر و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا برگزار شود. حاضران همچنین بر این موضوع تأکید کردند که این یادواره با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به عنوان بزرگ‌ترین حامی واقعی جامعه کارگری و مدافع حقوق قشر شریف، مولد و رنج‌دیده کارگران، برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه کارگری، بازنشستگان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی، فعالان حوزه تولید و صنعت و آحاد مردم، به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های فرهنگی استان تبدیل شود. در این نشست، اعضای ستاد ضمن بررسی برنامه‌های اجرایی، فرهنگی، تبلیغاتی و پشتیبانی، بر هماهنگی و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی عضو شورای هماهنگی رفاه، تشکل‌های کارگری، واحدهای تولیدی، بسیج کارگری و نهادهای فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کردند.

بر اساس مصوبات نخستین جلسه ستاد، یادواره شهدای کارگر استان مازندران روز سه‌شنبه ششم مرداد، همزمان با روز کارآفرینی و اشتغال، در محل تجمع خیابانی میدان طالقانی قائم‌شهر از ساعت ٩ شب برگزار خواهد شد؛ مراسمی که با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و انقلابی، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای کارگر و حضور گسترده جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان استان همراه خواهد بود. اعضای ستاد در پایان، ابراز امیدواری کردند که این یادواره علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای کارگر، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان، تقویت همبستگی جامعه کار و تولید و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امامین انقلاب، رهبری معظم و شهدای گرانقدر باشد.

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